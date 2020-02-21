2020-02-21T15:06:20+03:00
Происшествия

Китаянку с подозрением на коронавирус держат в отдельном боксе брянской "инфекционки"

Об этом рассказали врачи медучреждения
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Пациентку проверят на все вирусные инфекции.Пациентку проверят на все вирусные инфекции.Фото: Артем ЛЕНЦ
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Состояние китаянки, которую сняли с поезда с подозрением на коронавирус, медики оценивают как удовлетворительное. Никаких клинических проявлений респираторных заболеваний, к примеру, кашля, на данный момент у нее нет, температура нормализовалась. Об этом корреспонденту «Комсомольской правды» в Брянске» рассказали в Брянской областной инфекционной больнице.

Здесь гражданка КНР находится в отдельном боксе. Мы уже писали, что в Брянске с подозрением на коронавирус госпитализировали 41-летнюю гражданку Китая. Ее сняли с поезда Киев-Москва на станции Суземка.

Выяснилось это при осмотре вагона на железнодорожном карантинном пункте пропуска. Как рассказали в инфекционной больнице, с помощью специального прибора - тепловизора - проверяли всех пассажиров международного поезда.

По словам медиков, с поезда заболевшую пассажирку сняли в 3.35 ночи 21 февраля. В районе 6-7 утра – доставили в «инфекционку».

- Все медики скорой помощи, которые сопровождали пациентку в больницу, были одеты в костюмы 4-го типа, - рассказала корреспонденту «Комсомольской правды» в Брянске» врач-эпидемиолог областной инфекционной больницы Наталья Смиргинс. – Это одноразовые маски, шапочка, халат и перчатки. Все средства защиты потом дезинфицируют и утилизируют. Гражданку КНР доставили в больницу в маске. Она находится в отдельно стоящем охраняемом боксе с отдельным входом. В здании находятся несколько помещений со своим санузлом и душевой. Так что никакой угрозы для других пациентов гражданка Китая не представляет.

Пациентку с подозрением на «чуму 2020» проверят на все вирусные инфекции. Она пробудет в медучреждении до "полного клинического и лабораторного выздоровления". То же касается и пассажиров, которые ехали в одном вагоне с заболевшей.

- Они сдают анализы только на наличие коронавируса, - уточнила Наталья Смиргинс.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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