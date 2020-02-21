2020-02-21T17:27:17+03:00
Происшествия

В Брянске с подозрением на коронавирус госпитализировали гражданку КНР

Женщину сняли с поезда с высокой температурой
Мария ДедковаОльга УМАРОВА
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Пассажиры вагона пробудут на карантине как минимум две недели.Пассажиры вагона пробудут на карантине как минимум две недели.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Под Брянском с подозрением на коронавирус сняли с поезда гражданку Китая. Эту информацию корреспонденту "Комсомольской правды" в Брянске" подтвердили в областном Роспотребнадзоре.

Пассажирка ехала в поезде Киев-Москва. На станции Суземка у иностранки с помощью тепловизора обнаружили высокую температуру – 38 градусов.

Гражданку КНР сняли с поезда и доставили в инфекционную больницу №1 Брянска. Вагон №11, в котором ехала гражданка КНР, отцепили. А всех, кто там находился – 19 пассажиров и два проводника – отправили на обследование в горбольницу №4.

На карантине они пробудут как минимум две недели.

- У них взяли все необходимые анализы, в том числе на ОРВИ и грипп, - рассказал корреспонденту "Комсомольской правды" в Брянске" начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Брянской области Григорий Цыганков. - Их отправили в Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области. Также их исследуют в Москве и Новосибирске. У обследовавших пассажиров медиков есть вся необходимая защита. Анализы могут быть готовы уже к вечеру 21 февраля.

В Роспотребнадзоре также отметили, что в числе госпитализированных - граждане России, Украины и Молдавии. Находились ли в том вагоне брянские пассажиры, еще уточняется.

Что касается состояния гражданки Китая, то его врачи оценивают как удовлетворительное.

Напомним, это уже не первый случай, когда в Брянске заподозрили коронавирус. Житель области с высокой температурой обратился к врачу 28 января. Выяснилось, что земляк недавно вернулся из Китая. В медучреждении пациента полностью обследовали и взяли необходимые анализы. Исследования показали, что у брянца «свиной» грипп.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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