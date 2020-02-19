2020-02-19T15:10:14+03:00
Экономика

Сотрудники Брянскэнерго рассказали маленьким посетителям развлекательного центра об электробезопасности

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В мероприятии приняли участие учащиеся вторых классов школ города Брянска.В мероприятии приняли участие учащиеся вторых классов школ города Брянска.
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Работники филиала «Россети Центр Брянскэнерго» провели занятие по электробезопасности для младших школьников, посещающих детский городок в торгово-развлекательном центре «Мельница» в Брянске. Это новая форма взаимодействия с детьми, которую используют энергетики филиала в работе, направленной на предупреждение случаев детского электротравматизма.

В мероприятии приняли участие учащиеся вторых классов школ города Брянска. Ведущий специалист по охране труда филиала Александр Миронов напомнил детям правила электробезопасности, которые необходимо соблюдать, находясь рядом с энергообъектами; рассказал о предупреждающих знаках, которые размещаются на объектах электросетевого хозяйства. Для закрепления материала ребятам продемонстрировали мультфильмы по электробезопасности. В завершении урока маленькие посетители получили подарки.

Брянскэнерго круглогодично ведет активную работу по профилактике электротравматизма сторонних лиц на объектах электросетевого хозяйства. Особое внимание в этой деятельности уделяется недопущению случаев детского электротравматизма. С целью их предотвращения энергетики используют разные формы работы – от проведения обычных уроков электробезопасности в школах и занятий в детских садах до креативного знакомства с правилами электробезопасности ребят, посещающих популярные детские развлекательные центры города Брянска и области. В рамках месячника по детской электробезопасности, который стартовал в середине января, энергетиками филиала был организован прокат профилактических видеороликов во всех кинобарах и кинозалах ТРЦ «Мельница» перед началом детских фильмов и мультфильмов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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