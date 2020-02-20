Брянский Росреестр по итогам 2019 года вошел в число лучших управлений Росреестра по эффективности госземнадзора

За прошедший 2019 год на территории Брянской области было проведено 3423 проверки соблюдения земельного законодательства, и это почти на 3% больше проведенных проверок в 2018 году. Так, контрольные мероприятия осуществлялись на 2891 земельном участке с общей площадью 1372,1 га. В ходе упомянутых мероприятий было выявлено 1896 нарушений земельного законодательства. В связи с чем, было привлечено 258 лиц к административной ответственности и составлено 384 протокола об административных правонарушениях. Выдано 1671 предписаний об устранении нарушений земельного законодательства на площади более 400 га.

По статистике самым массовым нарушением оказалось - использование земельных участков без оформленных на них прав (64% от общего числа всех выявленных нарушений). К таким нарушениям, как правило, относятся не оформленные в законном порядке земельные участки собственниками домов и иных строений. Вторым по массовости нарушением является самовольное занятие и захват земель (около 12% от общего числа правонарушений). Примером таких нарушений может являться случай по самовольному переносу ограждения в виде забора своего участка в сторону увеличения площади такого участка без соответствующих юридических оснований. Третьим по популярности правонарушением (чуть более 5%) является использование земельных участков не в соответствии с целевым назначением, видом разрешенного использования. Примером может служить создание промышленного производства на своем земельном участке, предназначенном исключительно для индивидуального жилищного строительства. Или использование полей предназначенных для сельскохозяйственной деятельности в качестве карьеров по добыче полезных ископаемых без соответствующих разрешений и переводов.

Таким образом, за 2019 год сотрудниками государственного земного надзора Управления Росреестра по Брянской области наложено административных штрафов на общую сумму более 2,5 миллионов рублей.

Управлением на постоянной основе осуществляется контроль за качеством и эффективностью исполнения функции государственного земельного надзора.

Ежемесячно сотрудники отдела государственного земельного надзора Управления Росреестра проверяют материалы проверок инспекторов и, при выявлении допущенных недочетов, проводят анализ и дают указания по устранению таких замечаний.

В настоящее время региональным Росреестром проводится работа по повышению уже достигнутой эффективности путем применения высокоточного геодезического оборудования, вследствие чего, количество таких проведенных проверок уже составляет более 5% от общего числа. В будущем такой показатель будет только расти.