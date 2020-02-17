2020-02-17T12:01:48+03:00
Экономика

Брянскэнерго перевыполнило план ремонтной программы

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В филиале «Россети Центр Брянскэнерго" подвели итоги реализации ремонтной программы за 2019 год. Годовой план по ремонтам выполнен на 106 процентов.

Ключевые мероприятия производственной программы выполняются с превышением плановых показателей. Общие затраты на проведение ремонтных работ по итогам 2019 года составили 191,0 млн. рублей.

За отчетный период специалистами филиала отремонтировано 406 трансформаторных подстанций напряжением 10/0,4 кВ и более 2208 километров линий электропередачи 0,4-110 кВ (102% и 119% от плана ремонтов соответственно). От древесной и кустарниковой поросли расчищено более 1321 гектара просек воздушных линий 0,4 – 110 кВ (149 % к плановым показателям). Также выполнен ремонт 9 силовых трансформаторов 35-110 кВ.

Качественное и своевременное выполнение запланированных мероприятий — залог надежного электроснабжения потребителей региона в осенне-зимний период.

ИСТОЧНИК KP.RU

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