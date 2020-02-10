Сотрудники Брянскэнерго поделились опытом работы с коллегами из Беларуси

В филиале «Россети Центр Брянскэнерго» состоялась рабочая встреча с представителями ГПО «Белэнерго», в ходе которой руководители Брянскэнерго поделились с коллегами из Беларуси первым опытом работы обновленного Центра управления сетями (ЦУС) и рассказали об ожидаемых эффектах его деятельности в будущем.

Визит представителей Белэнерго в Брянскэнерго начался с экскурсии в обновленный ЦУС филиала, который заработал в новом режиме в 2019 году. Директор Брянскэнерго Александр Косарим рассказал энергетикам соседнего государства о концепции «Цифровая трансформация 2030» ПАО «Россети», и концепции «Развитие системы оперативно-технологического и ситуационного управления в электросетевом комплексе ПАО «Россети», одним из ключевых проектов которых является создание обновленных ЦУСов в регионах присутствия компании.

Представители Брянскэнерго познакомили энергетиков Беларуси с современным оборудованием, которым оснащен ЦУС филиала, рассказали о новейших технологиях и системах, применяемых в его работе и позволяющих существенно сократить время реагирования на технологические нарушения в сети. Гости из Беларуси также посетили вспомогательные помещения ЦУСа: комнаты приема пищи и релаксации, а также штаб филиала.

Далее состоялось рабочее совещание, на котором руководители филиала более детально рассказали белорусским коллегам о работе обновленного ЦУС, сделав акцент на главной особенности - качественно новом уровне управления сетью: компетенции управления основной и распределительной сетью региона теперь сосредоточены в одной точке. Диспетчеры Брянскэнерго в режиме онлайн могут контролировать работу более 26 тысяч километров линий электропередачи, анализировать параметры качества электроэнергии и текущие данные о напряжении у потребителя. Ожидаемым результатом работы ЦУС станет значительное повышение наблюдаемости и управляемости электросетевыми объектами.

В ходе совещания сотрудники Брянскэнерго также познакомили представителей ГПО «Белэнерго» со вторым пилотным проектом, реализуемом в рамках концепции цифровой трансформации, - «Цифровой РЭС», который создается на базе Брянского района электрических сетей.

Брянскэнерго и Белэнерго на протяжении многих лет связывают добрые деловые отношения. В рамках подписанного системообразующими электросетевыми компаниями России и Белоруссии (ГК «Россети» и ГПО «Белэнерго») в январе 2015 года соглашения о стратегическом сотрудничестве в приграничных областях обоих государств проходят противоаварийные тренировки по отработке системы взаимопомощи при внештатных ситуаций в электросетевых комплексах обеих стран и организации аварийно-восстановительных работ. Их цель - более активное и эффективное развитие электросетевых комплексов двух стран, подготовки персонала, обмена опытом в части эксплуатации, технического обслуживания и ремонта объектов электросетевого комплекса.