2020-02-06T17:39:33+03:00
Экономика

Генеральный директор ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья Игорь Маковский подвел итоги работы блока безопасности в 2019 году и наметил первоочередные задачи на ближайшую перспективу

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Ежегодное итоговое мероприятие блока безопасности впервые проходило в таком расширенном формате.Ежегодное итоговое мероприятие блока безопасности впервые проходило в таком расширенном формате.
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Сегодня, 6 февраля, в Москве под руководством генерального директора ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (работают под брендами «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье») Игоря Маковского прошли сборы руководителей блока безопасности Обществ. Их участники подвели итоги работы в 2019 году и определили планы на ближайшую перспективу.

Ежегодное итоговое мероприятие блока безопасности впервые проходило в таком расширенном формате. Помимо руководителей и работников профильных подразделений, в нем приняли представители Генеральной прокуратуры РФ, ФСБ России, Департамента обеспечения безопасности ПАО «Россети», заместители генерального директора по направлениям деятельности. Открыл совещание Игорь Маковский. В своем вступительном слове глава энергокомпаний отметил, что в минувшем году сотрудниками подразделений безопасности эффективно решались задачи по защите активов Обществ, минимизации рисков при осуществлении бизнес-процессов и бизнес-сервисов, противодействию недобросовестным контрагентам, конкурентам и прочим нелояльным к Обществам лицам и субъектам экономической деятельности, обеспечению информационной и экономической безопасности.

Глава «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» особо остановился на деятельности созданных в 2019 году в структуре подразделений безопасности групп инспекционного контроля (ГИК). Главные задачи ГИК - выявление и пресечение фактов коррупции, неучтенного энергопотребления, хищений электрооборудования. В течение полугода своей работы группы инспекционного контроля выявили свыше 1100 фактов неучтенного энергопотребления объемом более 263 млн. кВт*ч на общую сумму порядка миллиарда рублей. В правоохранительные органы по фактам различных нарушений направлено 13 464 заявления, по результатам их рассмотрения возбуждено 203 уголовных дела и 4460 административных производств.

С учетом успешного опыта, Игорь Маковский предложил расширить функционал групп инспекционного контроля, распространив их деятельность и на другие бизнес-процессы Обществ. «Группы инспекционного контроля очень эффективно отработали в части борьбы с безучетным энергопотреблением. Предлагаю расширить сферу их деятельности, включив в нее контроль за осуществлением техприсоединения и реализацией производственных программ, контроль автотранспорта и ресурса, другие ключевые направления», - сказал генеральный директор «Россети Центр» – управляющей организации «Россети Центр и Приволжье».

Также в числе первоочередных задач блоки безопасности на ближайший период Игорь Маковский обозначил повышение результативности взаимодействия с правоохранительными органами в части реализации заявительских материалов и привлечения виновных к ответственности, обеспечение дальнейшего роста эффективности работы по предотвращению и пресечению коррупционных проявлений по всем направлениям деятельности, наращивание объемов и темпов работ по обеспечению физической и инженерно-технической защиты объектов электросетевого комплекса.

Участники сбора проанализировали основные результаты деятельности блока безопасности энергокомпаний и их филиалов. Также в ходе мероприятия состоялся обмен опытом в части взаимодействия подразделений безопасности энергокомпаний с правоохранительными органами по выявлению, профилактике и пресечению фактов безучетного и бездоговорного потребления и коррупционных проявлений, реализации антитеррористических мероприятий, противодействия нарушениям в охранных зонах ЛЭП, реализации судебных решений в отношении нарушителей платежной дисциплины. Кроме того, обсуждались лучшие практики в части кибербезопасности, борьбы с потерями, выявления и противодействия фактам поставок контрафактного и бывшего в употреблении электрооборудования, внедрению превентивных решений в целях предупреждения и пресечения фактов хищения дорогостоящего электр

ИСТОЧНИК KP.RU

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