2020-02-04T16:41:55+03:00
Общество

Валентина Матвиенко открыла в Брянске новый детский сад

Дошкольное учреждение по улице Романа Брянского рассчитано на 200 мест
Анна ЛЕВКИНА
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В Брянске торжественно открыли новый детский сад на 200 мест.В Брянске торжественно открыли новый детский сад на 200 мест.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко посетила Брянск с рабочим визитом во вторник, 4 февраля. Столичная гостья прилетела в наш город, в частности, ради открытия нового детского сада на улице Романа Брянского.

Напомним, детский сад «Левушка» стал одним из семи дошкольных учреждений Брянска, который не успели сдать до нового года. Рассчитан он на 200 мест. В детском саду будет 12 групп, из них 8 групп для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет. Стоимость строительства превысила 139,8 миллионов рублей.

Символический ключ от нового дошкольного учреждения заведующей Милене Балабановой Валентина Матвиенко вручила вместе с губернатором Александром Богомазом. Также почетные гости подарили детскому саду музыкальный центр и телевизор.

На церемонии председатель Совфеда подчеркнула, что по масштабам строительства образовательных учреждений Брянская область в числе лучших регионов страны. Отдельно она отметила впечатляющие успехи по созданию ясельных групп.

«Это соответствует тем стратегическим задачам, которые были поставлены президентом. Он строго в Послании предупредил всех губернаторов: детские сады и ясли - в первую очередь решить этот вопрос в России! Вы относитесь к лидерам, к передовикам, мне это очень приятно! Я вас искренне поздравляю с этим событием, уверена, что дети здесь получат достойное воспитание, образование, подготовку к школе!», - цитирует Валентину Матвиенко пресс-служба правительства региона.

После официальной части, делегатам устроили экскурсию по саду. В частности, они побывали в пищевом блоке, кабинете робототехники, детской научной лаборатории, физкультурном зале с самым современным оборудованием. Заглянули гости в группу, где будут находиться малыши в возрасте от двух месяцев до года. Причем работать она будет в полноценном режиме: с 7.00 до 19.00.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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