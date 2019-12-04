2019-12-04T17:20:34+03:00
Общество

Как найти отличную работу, если вам за 50?

"Комсомолка" подскажет, где нужны профессионалы с опытом
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Вам за 50? Самое время повысить квалификацию, освоить современные технологии, вывести карьеру на новый уровень или воплотить свою давнюю мечту. Для тех, кто готов расширить свои профессиональные компетенции "Комсомольская правда" подготовила специальный путеводитель.

Хотите узнать, как повысить свою востребованность на рынке труда? Как начать новую карьеру если вам за 50? Где пройти бесплатное переобучение? Как получить новую востребованную или модную специальность?

Обо всем этом читайте в эксклюзивном специальном выпуске "Ворлдскиллс 50+" Время профессионалов" только в еженедельнике "Комсомольская правда" Брянск" за 4 декабря.

Свежий номер еженедельника "Комсомольская правда" Брянск" уже в продаже в киосках, на почте и у частных распространителей. (12+)

О профессиях для тех кому за 50 читайте в эксклюзивном спецвыпуске еженедельника "Комсомольская правда" Брянск".

О профессиях для тех кому за 50 читайте в эксклюзивном спецвыпуске еженедельника "Комсомольская правда" Брянск".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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