Где протекает Дунай и в каких горах находится пик Пушкина?

Вот уже пятый год подряд в России проходит акция «Географический диктант». Брянцы присоединились к ней в воскресенье, 27 октября. Одной из площадок стала областная научная библиотека. Здесь впервые в регионе «Географический диктант» писали инвалиды по зрению. Организаторами выступили Брянское региональное отделения Фонда социального страхования РФ и «Комсомольская правда» в Брянске», на счету которой также проведение круглых столов по важной для региона теме контрабанды нелегального табака, электронных сервисах ФСС, а также обучающие семинары для госслужащих.

Интернет и лабрадор – в помощь

Проверить свои географические познания решились 31 человек. Каждого участника сопровождали волонтеры Брянского базового медколледжа.

Необычная акция собрала людей разных профессий и возрастов: школьников, студентов, пенсионеров…

Ирине Котовой – 22 года. К географическому диктанту она готовилась по интернету.

– Слушала лекции, – рассказала девушка. – Можно сказать, освежила школьную программу. Я училась в специальной школе для незрячих и слабовидящих. Какие страны мне особенно интересны? Ближе всего, конечно, своя. Этим летом я побывала в Сочи, очень понравилось…

А 54-летнего Владимира Долбусина пришел поддержать четвероногий друг – красавец-лабрадор Хорд.

– Я забрал его из подмосковной школы, где обучают собак-поводырей, – говорит Владимир. – Сейчас Хорду три года, это мой главный помощник не только на дороге, но и в жизни. К диктанту специально не готовился, полностью полагаюсь на свои собственные знания. Всегда интересовался географией родной страны. Сибирь, Урал, Алтай… У нас очень много интересных и не до конца изученных мест.

Перед началом "Географического диктанта" участников угощали горячим чаем и сладостями.

Привет из космоса

Напутствовали участников Географического диктанта российские космонавты Александр Скворцов и Олег Скрипочка – прямо с Международной космической станции.

– Мы сейчас общаемся с вами с Международной космической станции, и это пример того, как далеко может зайти география, – обратился по видеосвязи Александр Скворцов.

За парты, точнее, за библиотечные столы участники расселись в 12.00. Заполнили бланки, немного пробежались по вопросам… И ровно через 15 минут стартовал «Географический диктант – 2019».

Волонтеры не только сопровождали своих подопечных, но и помогали писать диктант: зачитывали вопросы и записывали выбранный вариант ответа. Кроме того, велась прямая трансляция.

Поприветствовал собравшихся и председатель Брянской областной организации «Всероссийское общество слепых» Александр Сычев, который и сам попробовал свои силы в диктанте.

– Такое уникальное интеллектуальное мероприятие проводится для инвалидов по зрению в нашем регионе впервые, – подчеркнул Александр Андреевич. – Самое главное, что откликнулось много разных людей. К примеру, на акцию приехали учащиеся Трубчевской школы-интерната.

Волонтеры помогали слабовидящим разобраться с заданиями диктанта.

От Волги до Енисея

Диктант состоял из двух частей. В первой нужно было ответить на 10 вопросов по общеизвестным фактам из географии. Вторую часть составили 30 вопросов, которые требовали включить образное мышление, логику и эрудицию.

И подумать было над чем. К примеру, вспомнить, какой российский город не является морским портом, что построили в прошлом веке на реке Зее и какой курорт севернее – Пятигорск или Шерегеш?

– Я в восторге, – поделилась впечатлениями после диктанта 60-летняя Виктория Полянская. – Так сказать, «пораскинула мозгами» и даже что-то вспомнила… Все-таки 40 лет прошло с окончания школы! Вопросы были сложные, но интересные. Я очень благодарна своему волонтеру Оле и всем организаторам!

На память о диктанте собравшимся вручили свидетельства об участии и подарки. Участники «Географического диктанта» оценили отличное проведение акции и отметили, что подобных мероприятий в Брянске раньше не было.

Пес-поводырь терпеливо ждал, пока хозяин справится с заданием.