Дружба дружбой, а табачок нелегальный

Чтобы поделиться лучшими практиками в город приехали эксперты федерального уровня, но власти Брянщины приглашение в основном проигнорировали.

Дебри нелегальных сигарет

Как следует из международных исследований, Брянская область переполнена нелегальными сигаретами – контрабандой, которую везут через открытую границу с Белоруссией, подделками, которые попадают к нам из других регионов, и продукцией с махинаций с акцизными марками. Все эти категории составляют свыше 36% рынка и продаются без уплаты налогов. Для сравнения в среднем по России этот уровень всего немного превышает 10%. Мы конечно за достижения родного региона, но не в таких «дисциплинах».

Проблема на первый взгляд вовсе не явная, но на деле все иначе. Организованные криминальными группами поставки сигарет выводят из оборота огромные суммы денег и разрушают систему легальной торговли, в которой в отличие от лихих 90х принято следить за качеством продукции, добросовестностью поставщиков и соблюдать закон.

Ответ государства – введение системы маркировки, которая позволит определить легальная ли пачка находится перед потребителем. Однако, это не решит вопрос продажи нелегальных сигарет, утверждают в Ассоциации малоформатной торговли (АМТ). Потребитель может продолжать покупать такие сигареты, если не боится рисковать здоровьем, а продавец, соответственно, продавать. Если только не будет опасаться серьезной санкции. А вот здесь федеральное законодательство ничего нового не предлагает.

АМТ – это общественное объединение владельцев небольших несетевых торговых точек, которое поднимает проблему черного табака в самых проблемных регионах. Свое участие они обосновывают достаточно конкретными цифрами – рынок нелегальных сигарет не дает государству получить более 70 миллиардов рублей налогов в год, а добросовестному бизнесу – 10 миллиардов рублей доходов. Согласитесь, в обоих случаях цифры огромные.

Брянск АМТ не могла обойти стороной и вместе с КП предложили организовать круглый стол, где представители общественных организаций, табачных компаний и Брянской области – правительство, правоохранители, депутаты – смогли бы обсудить способы борьбы с табачными нелегалами. Однако мероприятие заинтересовало в первую очередь журналистов, но не власти Брянщины. Единственным представителем региона выступила Антонина Катянина, Президент Брянской ТПП и депутат облдумы. Казалось бы, выборы прошли далеко не вчера, но оказалось, что компетентные представители в отпусках, разъездах или заняты иными задачами. Кто же тогда следит за ситуацией в городе?

Антонина Катянина, президент Брянской Торгово-промышленной палаты. Автор фото: Сергей ЛЯДСКИХ

Проблема все хуже и хуже

От нелегальных сигарет убытки терпит государство, бизнес, страдает общество. Как рассказал Роман Трошкин, менеджер по связям с органами государственной власти компании JTI, торговля нелегальными сигаретами в Брянской области только за первые 7 месяцев 2019 года причинила федеральному бюджету ущерб в виде недополученных доходов в 1 миллиард рублей. Согласно результатам исследования Kantar TNS, за 1 квартал 2019 доля нелегальных сигарет на рынке Центрального федерального округа составила 8,9% и выросла на 2,7% по сравнению с прошлым годом. С учетом доли нелегальной торговли ущерб для федерального бюджета в виде недополученных акцизов и НДС за 7 месяцев 2019 года составляет почти 3 млрд. руб. Ситуация на Брянщине одна из самых тяжелых не только в ЦФО, но и по стране.

«Брянская область находится у границы с Белоруссией и подвергается особому риску – через открытую границу регулярно перемещаются большие объемы сигарет, реализуемые, как на территории области, так и в других регионах России. Кроме того, встречаются и подделки, которые могут представлять угрозу здоровью потребителя. Для успешной борьбы с ними требуется комплекс мер, включая координацию работы правоохранительных органов, а также законодательные изменения, позволяющие более жестко наказывать за нарушение закона и пресекать нелегальное производство и вывод в продажу сигарет» - объяснил специфику представитель табачной компании. Надо отметить, что это предложение серьезно обосновано, т.к. сейчас штрафы за торговлю нелегальными сигаретами обычно составляют всего 1.5 тысяч рублей. Это несравнимо с получаемой прибылью и совсем никого не пугает – даже при изъятии товара из торговой точки, ущерб удастся наверстать в течение нескольких дней – основные запасы хранятся на складах во избежание подобных рисков.

Кроме того, нелегальные сигареты – серьезный драйвер роста подросткового курения, добавила Анна Сорочинская, Председатель Общественного совета по проблеме подросткового курения: «Большая и успешная работа, проделанная для борьбы с продажей сигарет школьникам, подрывается черным рынком. Так, в среднем до 90% точек, где можно купить контрабанду или даже контрафакт, готовы продавать подросткам сигареты не спрашивая паспорт. Одним из наиболее эффективных потенциальных инструментов борьбы являются суровые санкции за факты продажи сигарет несовершеннолетним». Как показывают регулярные исследования холдинга РОМИР, каждый второй, а то и первый торговец нелегальной продукции продает сигареты подросткам.

Кто виноват и что делать

«Чтобы противостоять нелегальному табаку мы запускаем в регионе кампанию «Честный магазин». Это набор мероприятий, который привлечет к проблеме внимание органов власти и общества. Кампания включает расклейку информационных стикеров в местах продажи табака, содержащих признаки отличия нелегальных сигарет, проведение рейдов для выявления продавцов нелегальных сигарет, а также организацию рабочих совещаний с органами власти» - заявил Владлен Максимов, Президент Ассоциации малоформатной торговли.

Пока законодатели работают над мерами, которые могут серьезно ударить по бизнесу контрабандистов, активисты АМТ действуют на своем уровне и уже запустили проект в десятке регионов и провели первые рейды в Брянске перед мероприятием. Результат был продемонстрирован на круглом столе – около дюжины пачек сигарет, пестрящих нарушениями, которые удалось купить в точках одного только Бежицкого района города. Как добавил Владлен Максимов, в ассоциации уверены, что проект «Честный магазин» не позволит закрывать глаза на проблему, а потребителя наведет хотя бы на сомнения, не говоря о том, что предоставит способ поучаствовать в борьбе с черным рынком.

Этой же позиции придерживаются и табачные компании. Игорь Черкасский, руководитель отдела по борьбе с нелегальной торговлей «БАТ Россия», подчеркнул, что для борьбы с нелегальными сигаретами нужна позиция общества: «Стоит помнить, что деньги, вырученные дельцами черного рынка, пополняют состояния криминальных структур, в то же время лишая бюджеты поступлений, которые расходуются на социальные нужды».

Антонина Катянина, президент Брянской ТПП и депутат Брянской областной Думы, активно участвовала в дискуссии и отлично разбираясь в проблемах брянской розничной торговли, пообещала содействие: «Проблема в регионе давно известна и ТПП готова сотрудничать с Ассоциацией малоформатной торговли для совместных действий против черного рынка».

Роль органов власти в решении проблемы была озвучена уже не раз. Это должен быть комплексный подход, ориентированный как на ужесточение ответственности за торговлю нелегальными сигаретами, так и вовлечение участников рынка и активистов, координацию между ведомствами и ритейлом.

Посильный вклад в борьбу с нелегальными сигаретами может внести каждый, добавил в итоге глава АМТ. И потребитель, и предприниматель, могут привлечь внимание полиции к нарушению закона с помощью мобильного приложения «Патруль качества», отправив соответствующее заявление.

В конце концов именно безучастность общества повлияла на то, что из Брянщины за рубеж уводят огромные суммы. Присоединяемся к участникам круглого стола и призываем быть бдительными.