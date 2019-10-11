2019-10-11T13:34:51+03:00
Общество

Около полусотни брянцев прожили больше 100 лет

Большинство долгожителей – женщины
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В Брянске подсчитали долгожителей.В Брянске подсчитали долгожителей.Фото: Иван ВИСЛОВ
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В Брянской области насчитали 47 пенсионеров, которым исполнилось больше 100 лет. Об этом рассказали в пресс-службе регионального отделения Пенсионного фонда России.

Большинство долгожителей – женщины, из мужчин вековой рубеж перешли семь человек. Старейшим брянским пенсионерам исполнилось 106 лет - Афанасии из Бежицкого района Брянска и Михаилу – из Володарского.

- Еще одну долгожительницу из Брянска зовут Татьяна, - говорят в пресс-службе ОПФР по Брянской области. - В этом году она отметила свое 105-летие. На год младше - 104-летняя стародубская бабушка Мария. Еще двое брянцев родились в 1916 году, трое - в 1917-м, восемнадцать – в 1918-м и двадцать старейших пенсионеров региона – 1919 года рождения.

Кстати, чаще всего среди брянских мужчин старше 100 лет встречаются имена Павел, Георгий и Алексей. А у женщин-долгожителей - Мария, Анна и Вера. Есть и редкие необычные имена, такие как Евдокия, Аба, Марфа и Клавдия.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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