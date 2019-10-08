До 15 декабря в Брянск привезут 32 новых двухдверных автобуса

До 15 декабря в Брянск приедут 32 новых двухдверных автобуса. 4 октября состоялся первый аукцион на закупку машин. Один автобус обошелся городской казне в 6,8 миллиона рублей, сообщают в группе «Брянский автобус». Общая сумма этой закупки составила 217,5 миллиона рублей.

Существенное отличие новой партии автобусов от прежних – это наличие кондиционера в салоне. Но горожане все же недовольны выбранной модификацией общественного транспорта. Маленькие автобусы с двумя дверями предназначены скорее для пригородных поездок, а не для активного использования на городских улицах с высоким трафиком пассажиров.

Также брянцы жаловались на то, что водители не открывают переднюю дверь салона. Получается, посадка и высадка пассажиров происходит только через одну дверь.

Кстати, Брянск стал лидером среди российских городов по количеству закупленных двухдверных автобусов. Выбор в пользу этой модификации обусловлен ее ценой - другие автобусы дороже.

Всего на покупку городского транспорта выделили 705 миллиона рублей. Предстоит сделать еще две закупки автобусов среднего и большого класса вместимости.

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