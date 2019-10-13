2019-10-13T10:30:45+03:00
Происшествия

Пропавшего в Брянске мужчину нашли забетонированным в гараже

В субботу, 12 октября, арестовали трех подозреваемых по уголовному делу
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.
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Пропавшего в Брянске в конце сентября 57-летнего мужчину нашли мертвым. Тело погибшего с огнестрельным ранением было забетонировано в полу в гараже на улице Урицкого. О пропаже мужчины в полицию заявили родственники. Следователи выяснили, что его исчезновение носит криминальный характер.

- Тело мужчины тщательно спрятали, - рассказывают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. – Оперативникам пришлось вскрыть бетонные основание гаража.

Полицейские вместе с сотрудниками Росгвардии по горячим следам задержали трех подозреваемых. Им от 30 до 50 лет. Двое задержанных уже были судимы. Подозреваемым предъявили обвинение в убийстве. В субботу, 12 октября, им избрали меру пресечения - заключение под стражу.

- По месту проживания фигурантов уголовного дела обнаружены три винтовки времен Великой Отечественной войны, три обреза ружей, стартовый пистолет, четыре сабли, шпага и семь штык-ножей, - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Изъятое огнестрельное и холодное оружие направили для проведения экспертиз. По их результатам будут решать вопрос о возбуждении уголовного дела.

Но, как уточняют в СКР, это не то оружие, из которого был убит мужчина. Орудие преступление пока не изъято.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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