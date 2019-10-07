Брянск занял 84-е место из 100 городов в рейтинге по уровню зарплат

Брянск занял 84-е место из 100 крупнейших российских городов по уровню заработной платы. В рейтинг попали города, в которых в начале года проживало не меньше 65 тысяч человек. Для подсчета за основу брали среднюю зарплату на средних и крупных предприятиях за шесть месяцев. И сколько товаров и услуг можно позволить себе на эти деньги.

В стандартный потребительский набор входит 112 товаров и услуг: одежда, промтовары, мебель, электротехника, расходы на транспорт и отдых, коммунальные, телекоммуникационные, юридические и финансовые услуги. Набор рассчитан на одного человека, живущего в однокомнатной квартире 28 квадратных метров, сообщает РИА-Новости.

По результатам исследований, в Брянске заработная плата - 31 тысяча рублей в месяц. И на нее можно приобрести 1,7 стандартного потребительского набора.

В Центральном федеральном округе хуже дела обстоят во Владимире, Тамбове, Смоленске и Иванове. На среднюю зарплату чуть больше брянцев себе могут позволить жители Орла, Курска, Ярославля и Твери.

Если не считать Москвы и Подмосковья, лучше всего, по данным рейтинга, живут в Липецке. Работники предприятий могут на одну зарплату приобрести 2,16 стандартных потребительских набора. А житель Москвы – 3,83 набора. Столица красуется на первой строчке рейтинга.

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