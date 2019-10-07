Братскую могилу времен войны, в которой захоронены мирные жители, нашли на Брянщине

В Брянской области нашли неизвестное массовое захоронение мирных жителей, погибших во время Великой Отечественной войны. Братскую могилу обнаружили в Жуковском районе.

Сделать это удалось благодаря воспоминаниям уроженки Жуковки Тамара Михайловна Фроловой. Больше 70 лет назад она стала очевидцем расстрела. Найти захоронение помогла и учитель истории Жуковского лицея №1 Ирина Гакова, а также ее ученики.

- Разрешение на проведение поисковых работ мы запросили в Жуковской районной администрации, - рассказывает руководитель поискового отряда «Витязь» Дмитрий Сычев. – В указанном Тамарой Михайловной месте началась разведка. По ее воспоминаниям, мирные жители во время расстрела были в нижнем белье, поэтому использовать металлоискатель было незачем.

В субботу, 5 октября, с помощью щупов нашли траншею, сообщают «Жуковские новости». А в ней – останки погибших людей. В одном из шурфов обнаружили человеческие останки с пулевым отверстием в лобной части черепа. Это свидетельствует о казни.

По закону, поисковый отряд направит письмо об этой находке в следственный комитет. Если будут основания, по факту расстрела должны завести уголовное дело. Подобные преступления не имеют срока давности.

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