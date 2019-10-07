В финал конкурса «Народный участковый-2019» вышли 13 брянских полицейских. Они представляют территориальные отделы регионального УМВД.

Лидером после первого этапа стал участковый УМВД России по городу Брянску майор полиции Андрей Синельников. В органах внутренних дел он служит с 2009 года. А участковым работает последние три. В этом году полицейский раскрыл 18 преступлений и выявил 53 административных нарушения.

На втором и третьем месте - Константин Артамонов из Карачевского района и Владимир Старовойтов, который служит в отделе «Новозыбковский».

С 7 по 16 октября пройдет второй этап всероссийского конкурса, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. Любой желающий может проголосовать за понравившегося полицейского на сайте брянской полиции.

Кстати, заключительный этап конкурса «Народный участковый-2019» пройдет с 1 по 10 ноября. Наш регион представит победитель регионального этапа. Итоговое голосование пройдет на сайте «Комсомольской правды».

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