2019-10-07T12:46:39+03:00
Общество

В финал конкурса «Народный участковый-2019» вышли 13 брянских полицейских

7 октября стартует второй этап конкурса
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
В прошлом году "Народным участковым" стал брянский полицейский.В прошлом году "Народным участковым" стал брянский полицейский.
Изменить размер текста:

В финал конкурса «Народный участковый-2019» вышли 13 брянских полицейских. Они представляют территориальные отделы регионального УМВД.

Лидером после первого этапа стал участковый УМВД России по городу Брянску майор полиции Андрей Синельников. В органах внутренних дел он служит с 2009 года. А участковым работает последние три. В этом году полицейский раскрыл 18 преступлений и выявил 53 административных нарушения.

На втором и третьем месте - Константин Артамонов из Карачевского района и Владимир Старовойтов, который служит в отделе «Новозыбковский».

С 7 по 16 октября пройдет второй этап всероссийского конкурса, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. Любой желающий может проголосовать за понравившегося полицейского на сайте брянской полиции.

Кстати, заключительный этап конкурса «Народный участковый-2019» пройдет с 1 по 10 ноября. Наш регион представит победитель регионального этапа. Итоговое голосование пройдет на сайте «Комсомольской правды».

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Мама девочки-Маугли с Ленинградки признана невменяемой, но в психбольницу ее не берут
Ирина Геращенко — та самая женщина, едва не заморившая голодом собственную 5-летнюю дочь Любу. В марте 2019 ребенка нашли в квартире, полностью заваленной мусором без воды и еды. Девочку отправили в детский дом, а мать в тюрьму
Без семьи, дачи и обязательств: человек будущего будет владеть только смартфоном
Колумнист КП Дмитрий Стешин попытался представить наших ближайших потомков и пришел к неутешительному выводу - следующее поколение станет «цифровыми нищими» без собственности и семьи
Новости 24