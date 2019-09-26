Заливные луга в брянском Хотылево: всемирное наследие или песчаный карьер

Жители Брянской области обеспокоились судьбой заливных лугов у села Хотылево. Недавно там появился песчаный карьер. Землю для добычи полезных ископаемых предоставили АО «Брянскавтодор», которое работает на многих объектах строительства и ремонта дорог в регионе.

Сначала за луга вступились местные жители, потом и научное сообщество. У Хотылева постоянно находят кости древних животных – мамонта, лемминга и оленя, кремниевые орудия труда неандертальцев. Стоянки древнего человека в Хотылево – уникальные. Вторая крупная стоянка неандертальцев находится в Волгоградской области.

На заливных лугах находят растения из Красной книги Брянской области. Луга еще называют тенешевскими, так как в Хотылево была расположена усадьба князей Тенешевых. В гостях у них бывали известные художники, в том числе Михаил Врубель, Валентин Серов и Илья Репин. Все эти факторы позволяют включить Хотылево во всемирное наследие объектов ЮНЕСКО.

Но брянские власти отдали луга под добычу полезных ископаемых. В департаменте природных ресурсов отметили, что карьер появился после разработки проектной документации и необходимых согласований. Чтобы добывать песок, дорожники раскопали дорогу, по которой когда-то ездил князь Вячеслав Николаевич Тенишев.

- Расширять песчаный карьер не будут, - говорят в пресс-службе брянского отделения ОНФ. – Уникальный природный и культурно-исторический объект попытаются включить в перечень охраняемых территорий.

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