2019-09-26T12:07:21+03:00
Общество

Заливные луга в брянском Хотылево: всемирное наследие или песчаный карьер

Землю для добычи полезных ископаемых предоставили «Брянскавтодору»
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба брянского отделения ОНФ.Фото: пресс-служба брянского отделения ОНФ.
Изменить размер текста:

Жители Брянской области обеспокоились судьбой заливных лугов у села Хотылево. Недавно там появился песчаный карьер. Землю для добычи полезных ископаемых предоставили АО «Брянскавтодор», которое работает на многих объектах строительства и ремонта дорог в регионе.

Сначала за луга вступились местные жители, потом и научное сообщество. У Хотылева постоянно находят кости древних животных – мамонта, лемминга и оленя, кремниевые орудия труда неандертальцев. Стоянки древнего человека в Хотылево – уникальные. Вторая крупная стоянка неандертальцев находится в Волгоградской области.

На заливных лугах находят растения из Красной книги Брянской области. Луга еще называют тенешевскими, так как в Хотылево была расположена усадьба князей Тенешевых. В гостях у них бывали известные художники, в том числе Михаил Врубель, Валентин Серов и Илья Репин. Все эти факторы позволяют включить Хотылево во всемирное наследие объектов ЮНЕСКО.

Но брянские власти отдали луга под добычу полезных ископаемых. В департаменте природных ресурсов отметили, что карьер появился после разработки проектной документации и необходимых согласований. Чтобы добывать песок, дорожники раскопали дорогу, по которой когда-то ездил князь Вячеслав Николаевич Тенишев.

- Расширять песчаный карьер не будут, - говорят в пресс-службе брянского отделения ОНФ. – Уникальный природный и культурно-исторический объект попытаются включить в перечень охраняемых территорий.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Где мигранты опаснее - в Европе или в России
На любую статью о засилье мигрантов в Евросоюзе мы получаем сотни гневных откликов: «Хватит писать про проблемы с инородцами в чужих странах, у нас еще хуже!». Действительно, а что у нас и что в Европе? Спецкор «КП» Дмитрий Стешин решил сравнить…
Валерий Трапезников, экс-депутат Госдумы, токарь с 50-летним стажем: Лучше вкалывать кочегаром или садовником у олигарха, чем томиться в очереди на бирже труда
Об этом «непримиримый борец с буржуазией» заявил на сайте kp.ru нашему обозревателю Александру Гамову [аудио]
Геннадий Онищенко - о том, что пива в России стали пить больше, чем водки: Один яд на другой меняем. Это косит мужчин - как на войне. Просто самоубийство!
Экс-главсанврач, обсуждая алкогольную тему, так осерчал на нашего обозревателя Александра Гамова, что - лишил его звания «самопровозглашенного помощника» [аудио]
Новости 24
В Брянске дебоширы избили соседа и не пустили к нему скорую помощь
В Супоневе автомобилист врезался в столб и припаркованную машину
Мглинский грабитель-рецидивист получил еще один срок
Жительница Погара отправится в колонию на шесть лет за нечаянное убийство возлюбленного
В Брянске предложили проект благоустройства парка Соловьи
В Брянской области ищут чиновника в управление госзакупок
Брянцев снова напугали военные самолеты
В Брянске 26 сентября сложит полномочия мэр Брянска Александр Макаров
Брянцы сняли на видео потоп в поезде «Климов-Москва»
Брянец убил свою мать, после того, как угрожал расправиться с ней
В Новозыбкове огонь уничтожил продукцию на складе швейной фабрики
В Брянске хоккейную площадку отдадут скейтбордистам
В Сельцо в Семейном сквере установили скамейки-артобъекты
Стартовал ремонт стадиона имени Брянских партизан
В Брянске включили 90 процентов котельных
Дворники решили, что листья - это бумага
В Навлинском районе 1 октября закроют железнодорожный переезд
В Брянском театре кукол назначили нового директора
В Брянской области будут восстанавливать лесные родники
В Брянской области сообщили о задержании экс-депутата клинцовского горсовета
В Брянске откроется новая футбольная школа
В Брянске пройдет первенство ЦФО по дзюдо
В Брянске запустили 90% котельных
В Брянске на освещение улиц потратят около 100 миллионов рублей
В Брянске суд лишил лицензии перевозчика на маршрутах №76 и 99