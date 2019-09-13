День города-2019 в Брянске: ограничение движения и парковки
17 сентября Брянск отметит свое 1034-летие и 76-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Несмотря на то, что 17 сентября будет у всех рабочим днем, из-за праздничных торжеств в городе ограничат движение. Мы расскажем, где автомобилисты не смогут проехать на День города-2019 в Брянске,
Фокинский район
16 сентября 2019 года с 10.30 до 14.00 минут:
- на улице Красных Партизан от улицы Чапаева до улицы Севской,
- на улице Дзержинского от проспекта Московского до улицы Севской.
с 14.30 до 15.30
- на улице Коминтерна от улицы Пролетарской до улицы Матросова в поселке Белые Берега
Володарский район
16 сентября
- с 8.00 до 15.30 на переулке Волгоградском от улицы Димитрова до дома №1,
- с 15.00 до 15.30 на улице Никитина от ДК Горького до улицы Димитрова,
- с 15.00 до 15.30 на улице Димитрова от переулка Волгоградского до улицы Никитина.
Бежицкий район
17 сентября
- с 9.30 до 11.00 на улице Майской Стачки,
- с 9.30 до 11.00 на улице Ульянова от дома № 42 до дома № 45а,
- с 9.30 до 11.00 на улице Карла Либкнехта от улицы Ульянова до улицы Почтовой,
- с 9.30 до 14.00 на улице Почтовой от дома № 15 до дома № 90,
- с 9.30 до 14.00 на улице Донбасской от улицы Почтовой до улицы Металлургов,
- с 18.00 до 23.00 на улице Майской Стачки от улицы Ульянова до улицы Комсомольской,
- с 18.00 до 23.00 на улице Клинцовской от переулка Гончарова до переулка Почтового,
- с 18.00 до 23.00 на пересечении улиц Комсомольской и Республиканской в поселке Радица-Крыловка Бежицкого района города Брянска,
- с 18.00 до 23.00 на улице Мало-Озерной от улицы Народной до переулка Банного в поселке Октябрьском.
Советский район
Ограничение парковки
С 20.00 16 сентября до 23.00 минут 17 сентября:
- на улице Красноармейской от улицы Урицкого до улицы Пересвета,
- на улице Площадь Партизан от улицы Красноармейской до улицы Софьи Перовской,
- на переулке Трудовом от улицы Советской до улицы Горького, а также на территории, прилегающей к стадиону «Динамо»,
- на проспекте Ленина, включая стоянки транспортных средств на прилегающих территориях АО «Центральный универмаг», ТРЦ «Родина» и гостиницы «Десна»,
- на площади Карла Маркса,
- стоянки транспортных средств на прилегающих территориях Брянского клинико-диагностического центра, Брянского филиала Московского психолого-социального университета и в районе стелы «Город воинской славы»,
- на территории, прилегающей к киноконцертному залу Брянской областной филармонии,
- на территории, прилегающей к Площади Воинской Славы.
Ограничение движения
17 сентября
- с 00.10 до 17.00 на Бульваре Гагарина от проспекта Ленина до площади Карла Маркса,
- с 00.10 до 17.00 на улице Карла Маркса от улицы Фокина до улицы Горького,
- с 00.10 до 17.00 на площади Карла Маркса и прилегающей к ней территории,
- с 00.10 до 23.00 минут на улице Энергетической от улицы Горького до улицы Калинина,
- с 10.00 до 13.00 на проспекте Ленина от улицы Февральской до улицы Красноармейской,
- с 10.00 до 13.00 на улице Горького от улицы Энергетической до переулка Трудового,
- с 10.00 до 13.00 на улице Фокина от улицы Калинина до переулка Трудового,
- с 10.00 до 13.00 на улице Красноармейской от улицы Урицкого до улицы Пересвета.
- с 19.00 до 23.00 17 сентября на улице Дуки от улицы Крахмалева до улицы 3-го Июля
С 10.00 до 13.00 будет открыто двухстороннее движение на улице Арсенальной.
Госавтоинспекция Брянска просит автомобилистов заранее выбирать пути объезда закрытых участков дорог.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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