День города-2019 в Брянске: ограничение движения и парковки

17 сентября Брянск отметит свое 1034-летие и 76-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Несмотря на то, что 17 сентября будет у всех рабочим днем, из-за праздничных торжеств в городе ограничат движение. Мы расскажем, где автомобилисты не смогут проехать на День города-2019 в Брянске,

Фокинский район

16 сентября 2019 года с 10.30 до 14.00 минут:

- на улице Красных Партизан от улицы Чапаева до улицы Севской,

- на улице Дзержинского от проспекта Московского до улицы Севской.

с 14.30 до 15.30

- на улице Коминтерна от улицы Пролетарской до улицы Матросова в поселке Белые Берега

Володарский район

16 сентября

- с 8.00 до 15.30 на переулке Волгоградском от улицы Димитрова до дома №1,

- с 15.00 до 15.30 на улице Никитина от ДК Горького до улицы Димитрова,

- с 15.00 до 15.30 на улице Димитрова от переулка Волгоградского до улицы Никитина.

Бежицкий район

17 сентября

- с 9.30 до 11.00 на улице Майской Стачки,

- с 9.30 до 11.00 на улице Ульянова от дома № 42 до дома № 45а,

- с 9.30 до 11.00 на улице Карла Либкнехта от улицы Ульянова до улицы Почтовой,

- с 9.30 до 14.00 на улице Почтовой от дома № 15 до дома № 90,

- с 9.30 до 14.00 на улице Донбасской от улицы Почтовой до улицы Металлургов,

- с 18.00 до 23.00 на улице Майской Стачки от улицы Ульянова до улицы Комсомольской,

- с 18.00 до 23.00 на улице Клинцовской от переулка Гончарова до переулка Почтового,

- с 18.00 до 23.00 на пересечении улиц Комсомольской и Республиканской в поселке Радица-Крыловка Бежицкого района города Брянска,

- с 18.00 до 23.00 на улице Мало-Озерной от улицы Народной до переулка Банного в поселке Октябрьском.

Советский район

Ограничение парковки

С 20.00 16 сентября до 23.00 минут 17 сентября:

- на улице Красноармейской от улицы Урицкого до улицы Пересвета,

- на улице Площадь Партизан от улицы Красноармейской до улицы Софьи Перовской,

- на переулке Трудовом от улицы Советской до улицы Горького, а также на территории, прилегающей к стадиону «Динамо»,

- на проспекте Ленина, включая стоянки транспортных средств на прилегающих территориях АО «Центральный универмаг», ТРЦ «Родина» и гостиницы «Десна»,

- на площади Карла Маркса,

- стоянки транспортных средств на прилегающих территориях Брянского клинико-диагностического центра, Брянского филиала Московского психолого-социального университета и в районе стелы «Город воинской славы»,

- на территории, прилегающей к киноконцертному залу Брянской областной филармонии,

- на территории, прилегающей к Площади Воинской Славы.

Ограничение движения

17 сентября

- с 00.10 до 17.00 на Бульваре Гагарина от проспекта Ленина до площади Карла Маркса,

- с 00.10 до 17.00 на улице Карла Маркса от улицы Фокина до улицы Горького,

- с 00.10 до 17.00 на площади Карла Маркса и прилегающей к ней территории,

- с 00.10 до 23.00 минут на улице Энергетической от улицы Горького до улицы Калинина,

- с 10.00 до 13.00 на проспекте Ленина от улицы Февральской до улицы Красноармейской,

- с 10.00 до 13.00 на улице Горького от улицы Энергетической до переулка Трудового,

- с 10.00 до 13.00 на улице Фокина от улицы Калинина до переулка Трудового,

- с 10.00 до 13.00 на улице Красноармейской от улицы Урицкого до улицы Пересвета.

- с 19.00 до 23.00 17 сентября на улице Дуки от улицы Крахмалева до улицы 3-го Июля

С 10.00 до 13.00 будет открыто двухстороннее движение на улице Арсенальной.

Госавтоинспекция Брянска просит автомобилистов заранее выбирать пути объезда закрытых участков дорог.

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