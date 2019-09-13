17 сентября на Брянщине будет рабочим днем
Последние пару лет День города Брянска и День освобождения Брянской области от немецко-фашистских захватчиков,17 сентября, в регионе объявляли выходным днем. Распоряжение об этом подписывал глава региона.
На работу не выходили региональные госслужащие и бюджетники. А вместе с ними занятия отменяли у школьников, студентов и детсадовцев.
Правда, за лишний свободный день посреди недели приходилось трудиться в выходные.
Но в этом году решили не придерживаться традиции.
- 17 сентября официально будет рабочим днем, - уточнили в пресс-службе губернатора и правительства Брянской области. - Соответственно, суббота, 14 сентября, - выходной.
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День города-2019 в Брянске будут праздновать во вторник, 17 сентября. В этом году ему исполнится 1034 года. В этот же день отметим 76-ю годовщину со Дня освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков.
Праздник пройдет сразу на нескольких площадках. Развлекательную программу подготовили в городских парках и домах культуры в разных районах города.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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