Выборы в Брянской области-2019: избирком подвел окончательные итоги

Избирательная комиссия Брянской области в среду, 11 сентября, подвела окончательные итоги выборов в областную Думу седьмого созыва. На первом месте по единому округу оказалась «Единая Россия». Она набрала 63,71% голосов. На втором месте - ЛДПР. За либерально-демократическую партию проголосовали 12,89% избирателей. С совсем небольшим отрывом на третьем месте находится КПРФ. У коммунистов – 12,27% голосов. Пятипроцентный барьер, необходимый для прохода в региональный парламент, преодолела также партия «Справедливая Россия». У нее – 5,12% голосов. Не прошла в областную думу партия «Гражданская платформа». Она набрала 4,04% голосов избирателей.

Явка на выборах составила 58,45%. По официальным данным, свой голос отдали 578320 человек.

В итоге по партийным спискам в Брянскую областную Думу проходит 21 представитель «Единой России». По четыре места достанется ЛДПР и КПРФ. И одно место займет представитель «Справедливой России». Остальные места в Думе распределятся по одномандатным округам. Единороссы займут в региональном парламенте больше 80% мест.

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