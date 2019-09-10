2019-09-10T12:53:37+03:00
Общество

Брянцам объяснили происхождение загадочного карьера в Володарском районе

Из Десны намывают песок
Марина АНТОНОВА
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Фото: vk.com, "типичный Брянск".Фото: vk.com, "типичный Брянск".
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Жителям Брянска объяснили происхождение загадочного карьера с грязной жижей возле дороги в Володарском районе. Оказывается, земельный участок предоставили для пользования недрами, чтобы добывать строительный песок. Его арендовала частная фирма.

Неподалеку от карьера на Десне установлен земснаряд. Очевидцы пишут, что его видно с Октябрьского моста. Грязная жижа, которую заметили брянцы с дороги, - это взвесь песка и воды из реки. Она поступает в карьер через пульпопровод.

Представители департамента природных ресурсов и экологии Брянской области в понедельник, 9 сентября, выезжали на место производства работ. Как рассказали «Комсомольской правде» в Брянске», на данный момент никаких нарушений не обнаружено. Зловонный запах, который чувствуют горожане, проезжая мимо карьера, исходит не от него.

Кстати, работающий земснаряд уже начал чистить и углублять Десну. Напомним, что песок из реки планировали использовать для строительства дороги из Володарского района Брянска в Фокинский.

Но, как говорят в пресс-службе Брянской городской администрации, государственный контракт на строительство новой магистрали пока не заключили. Значит, и работы никакие производить не должны.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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