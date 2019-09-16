На Партизанской поляне в Брянске заложили капсулу с посланием потомкам

На Партизанской поляне в Брянске 14 сентября заложили капсулу с посланием потомкам. Право заложить капсулу предоставили ветерану Великой Отечественной войны Владиславу Ивановичу Колесникову и юнармейцу Никите Лактюшину. Послание должно пролежать 50 лет в стене памяти. Вскрыть капсулу можно будет в столетний юбилей Партизанской поляны в 2069 году.

В субботу отметили 50-летие мемориального комплекса, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области. Здесь прошла патриотическая акция «Мы помним». На нее пришли ветераны Великой Отечественной войны, потомки партизан, гости из регионов Центрального федерального округа, юнармейцы и представители других молодежных объединений.

Создать мемориальный комплекс в 1968 году предложили партизаны, чтобы почтить память погибших товарищей. 50 лет назад в музее Партизанской поляны было несколько экспонатов, переданных краеведческим музеем и найденных поисковиками. Сейчас здесь работает музей военной техники под открытым небом, который постоянно пополняется новыми экспонатами. В 2015 году была создана Аллея Героев. В этом году должна начаться большая реконструкция музея партизанского движения.

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