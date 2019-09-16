2019-09-16T09:12:05+03:00
Общество

На Партизанской поляне в Брянске заложили капсулу с посланием потомкам

14 сентября отметили 50-летие мемориального комплекса
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Право заложить капсулу предоставили ветерану Великой Отечественной войны Владиславу Ивановичу Колесникову и юнармейцу Никите Лактюшину.Право заложить капсулу предоставили ветерану Великой Отечественной войны Владиславу Ивановичу Колесникову и юнармейцу Никите Лактюшину.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
Изменить размер текста:

На Партизанской поляне в Брянске 14 сентября заложили капсулу с посланием потомкам. Право заложить капсулу предоставили ветерану Великой Отечественной войны Владиславу Ивановичу Колесникову и юнармейцу Никите Лактюшину. Послание должно пролежать 50 лет в стене памяти. Вскрыть капсулу можно будет в столетний юбилей Партизанской поляны в 2069 году.

В субботу отметили 50-летие мемориального комплекса, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области. Здесь прошла патриотическая акция «Мы помним». На нее пришли ветераны Великой Отечественной войны, потомки партизан, гости из регионов Центрального федерального округа, юнармейцы и представители других молодежных объединений.

Создать мемориальный комплекс в 1968 году предложили партизаны, чтобы почтить память погибших товарищей. 50 лет назад в музее Партизанской поляны было несколько экспонатов, переданных краеведческим музеем и найденных поисковиками. Сейчас здесь работает музей военной техники под открытым небом, который постоянно пополняется новыми экспонатами. В 2015 году была создана Аллея Героев. В этом году должна начаться большая реконструкция музея партизанского движения.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24