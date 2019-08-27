2019-08-27T11:40:15+03:00
Общество

Брянские студенты попросили у президента не закрывать техникум в Белых Берегах

Ребятам предложили учиться в Брянске
Марина АНТОНОВА
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Фото: vk.com, "Отделение ПКРиС "БСК” Белые Берега".Фото: vk.com, "Отделение ПКРиС "БСК” Белые Берега".
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Студенты попросили у руководства области и страны не закрывать отделение Брянского строительного колледжа в Белых Берегах. Информация о приостановке работы учебного заведения появилась в конце августа.

- Решение приостановить работу отделения колледжа в Белых Берегах приняли в самом учебном заведении, - рассказал «Комсомольской правде» в Брянске» начальник отдела по профессиональному образованию и науке департамента образования и науки Брянской области Сергей Никольский. – Это связано с сокращением количества студентов. Всего в белобережском отделении около 120 учеников. А рассчитано оно на 600.

Ребятам из Белых Берегов предложили учиться в строительном колледже в Брянске. А преподавателям - перейти на новое место работы вместе со своими студентами.

В своем видеообращении к властям студенты говорят, что у них нет времени и денег, чтобы ездить на учебу в Брянск. Но в департаменте заверили, что проезд до колледжа им оплатят. Маршрутка идет прямо до места учебы. Предусмотрен для студентов и обед за более чем скромные 38 рублей.

- Все производство и другие сферы человеческой деятельности концентрируются в больших городах, - говорит Сергей Анатольевич. – Если пять лет назад в строительном колледже в Брянске учились 1000 человек, то сейчас – 1700. В Брянске учебные заведения переполнены, а в отделении в Белых Берегах наоборот недобор.

При этом в отделении колледжа учатся порядка 30 ребят с ограниченными возможностями здоровья. А также около 40 детей-сирот.

- Студентам с ОВЗ мы предлагаем перевестись в Брянский строительно-технологический техникум имени Леонида Кучеева в Бежице, - говорит Сергей Никольский. – Там же есть и общежитие с хорошим ремонтом. А в ближайшее время мы планируем продолжить благоустраивать учебное заведение для ребят с ограниченными возможностями.

Кстати, отделение строительного колледжа в Белых Берегах уже пытались закрыть в 2015 году. Но тогда его отстояли благодаря студенческому видеоролику. В нем ребята призывали получать рабочие профессии именно в их учебном заведении.

…Ну, а если отделение строительного колледжа в Белых Берегах все же закроют. Пустым здание долго оставаться не будет. Чиновники уже присмотрели для него новых постояльцев. В Белых Берегах планируют открыть еще один филиал московского вуза – Брянский областной казачий институт технологий и управления.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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