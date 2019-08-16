Сотрудники Брянскэнерго приняли участие в работе профильной смены «Найди себя» в детском лагере «Вьюнки»

Сотрудники филиала «Россети Центр Брянскэнерго» приняли участие в работе профильной смены «Найди себя» в детском лагере «Вьюнки» в Клинцовском районе Брянской области.

Работники филиала рассказали детям о компании ПАО «Россети», Брянскэнерго, особенностях и преимуществах энергетических профессий, о том, в каких учебных заведениях есть возможность получить образование для работы в энергетической отрасли и подробно ответили на все вопросы школьников. Вместе с сотрудниками филиала о работе в энергетике детям рассказывали и члены студенческого энергетического отряда, в настоящее время несущие вахту на объектах Брянскэнерго.

Энергетики провели для детей экскурсию на ПС «Залинейная» – один из основных питающих центров Клинцовского района, в ходе которой рассказали им о принципе работы и значимости энергоообъекта. В завершении встречи, сотрудники Брянскэнерго напомнили ребятам о необходимости соблюдения правил электробезопасности и продемонстрировали способы оказания первой помощи пострадавшему от действия электрического тока на учебно-тренировочном манекене «Гоша».

Ребята с интересом прослушали информацию и сами попробовали реанимировать условного пострадавшего. Получив на память об экскурсии на подстанцию подарки – расписания и линейки с нанесенными на них правилами электробезопасности, – ребята вернулись в лагерь.