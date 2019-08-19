В Брянске прошел фестиваль «Яблочный спас»

В Брянске в пятый раз прошел фестиваль «Яблочный спас». Праздник отмечали в воскресенье, 18 августа, на Кургане Бессмертия. Для горожан устроили ярмарку урожая, игры и конкурсы. На главной сцене выступили коллективы народного творчества. В летних кинозалах показывали работы победителей и призеров международного детского конкурса кинопритч «Мы сами снимаем кино».

На фестивале выбрали лучшее яблоко Брянской области, сообщают в пресс-службе правительства. Участники праздника смогли попробовать десятиметровый яблочный пирог.

Яблочный спас отмечали накануне Преображения Господня, которое отмечают 19 августа.

- Господь, преобразившийся на горе Фавор, явил нам источник истинного Света, призвав нас измениться и просветиться вместе с Ним, - сказал митрополит Брянский и Севский Александр. - И радость этого Преображения освящает день, который в народе именуется Яблочным Спасом.

По традиции на празднике освятили плоды, которые собрали в этом году.

Гости фестиваля попробовали фермерские продукты, поучаствовали в мастер-классах – самостоятельно обжарили кофе и продегустировали сорта со всего мира. Работала на фестивале и выставка-продажа работ мастеров декоративно-прикладного творчества и народных промыслов.

А вот известный путешественник Федор Конюхов до Брянска в этот день так и не доехал.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».