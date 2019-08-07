2019-08-07T15:11:11+03:00
Общество

В Брянской области объявили экстренное предупреждение из-за грозы и сильного ветра

Оно будет действовать в четверг, 8 августа
Марина АНТОНОВА
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Переждите непогоду дома или на работе.Переждите непогоду дома или на работе.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В Брянской области на четверг, 8 августа, объявили экстренное предупреждение из-за грозы и сильного ветра. Порывы могут достигать от 16 до 21 метра в секунду, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Во время непогоды могут происходить обрывы линий связи и электропередач, увеличиться количество коммунальных и дорожных аварий, обрушиться ветхие и ненадежные конструкции.

Поэтому закройте дома окна, машину не паркуйте под старыми деревьями и рекламными щитами. На улице во время сильного ветра старайтесь не перемещаться по мостам, эстакадам, у линий электропередач. От грозы не стоит прятаться под высокими деревьями. Если вы в машине, закройте окна и оставайтесь в ней. А лучше переждите непогоду дома или на работе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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