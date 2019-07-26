День ВМФ-2019 в Брянске: программа мероприятий
День Военно-морского флота в Брянске отпразднуют в воскресенье, 28 июля, на пляже у железнодорожного вокзала в Володарском районе. В половину девятого утра возложат цветы к памятнику адмиралу Ушакову у часовни всех святых воинов на улице Калинина, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. С одиннадцати часов утра на пляже начнется праздничная программа.
Программа мероприятий:
11.00 - прибытие Нептуна с русалками,
11.30 - участников праздника приветствуют самолеты и парашютисты,
12.00 - спортивные соревнования по армреслингу, гиревому спорту и подтягиванию на перекладине (справа от сцены). На площадке для пляжного волейбола в районе Октябрьского моста начнется Первенство Володарского района по пляжному волейболу, а также Кубок ВМФ по аквабайку.
12.30 - показательные выступления спортсменов по судомодельному спорту,
13.00 - награждение победителей соревнований.
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ИСТОЧНИК KP.RU