2019-07-26T17:15:33+03:00
Общество

День ВМФ-2019 в Брянске: программа мероприятий

Как отметят День ВМФ-2019 в Брянске
Марина АНТОНОВА
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С одиннадцати часов утра на пляже начнется праздничная программа.С одиннадцати часов утра на пляже начнется праздничная программа.Фото: Елена РАКОВА
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День Военно-морского флота в Брянске отпразднуют в воскресенье, 28 июля, на пляже у железнодорожного вокзала в Володарском районе. В половину девятого утра возложат цветы к памятнику адмиралу Ушакову у часовни всех святых воинов на улице Калинина, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. С одиннадцати часов утра на пляже начнется праздничная программа.

Программа мероприятий:

11.00 - прибытие Нептуна с русалками,

11.30 - участников праздника приветствуют самолеты и парашютисты,

12.00 - спортивные соревнования по армреслингу, гиревому спорту и подтягиванию на перекладине (справа от сцены). На площадке для пляжного волейбола в районе Октябрьского моста начнется Первенство Володарского района по пляжному волейболу, а также Кубок ВМФ по аквабайку.

12.30 - показательные выступления спортсменов по судомодельному спорту,

13.00 - награждение победителей соревнований.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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