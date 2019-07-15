В Брянской области за пять лет ликвидируют 17 незаконных свалок и полигонов

В Брянской области до 2024 года ликвидируют 17 незаконных свалок и закрытых полигонов с отходами. Землю под этими объектами рекультивируют. Деньги на работы выделят по проекту «Чистя страна», который входит в нацпроект «Экология».

В этом году в регионе рекультивируют полигоны в Жуковке и поселке Мичуринский в Брянском районе, сообщают в пресс-службе областного правительства. В следующем году подготовят проект для рекультивации свалок в Злынковском, Карачевском, Навлинском, Погарском и Почепском районах. Проекты должны пройти процедуру публичных слушаний и госэкспертизу. До 1 июня 2020 года заявки на полигоны подадут в Минприроды, чтобы деньги на их рекультивацию выделили к 2021 году.

На 2022 год планируют рекультивировать свалки в Севском, Красногорском, Дубровском районах и Сельцо. Администрации уже заключили контракты на разработку проектно-сметной документации. В 2023–2024 годах собираются ликвидировать объекты с твердыми коммунальными отходами в Клетнянском, Брасовском, Рогнединском, Гордеевском районах и Стародубе. В следующем году должны разработать проекты.

В России планируют до минимума сократить количество полигонов для мусора. А большинство отходов отправлять на переработку.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».