2019-07-16T18:55:05+03:00
Общество

На Суземском, Комаричском и Унечском направлении изменится расписание электричек

С 21 июля по 3 августа железнодорожники будут ремонтировать пути
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Из-за ремонта изменится расписание некоторых пригородных поездов.Из-за ремонта изменится расписание некоторых пригородных поездов.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:

С 21 июля по 3 августа на железной дороге в Брянской области пройдут плановые ремонты путей. Поэтому изменится расписание некоторых пригородных поездов.

С 22 по 27 июля и с 29 июля по 3 августа электропоезд №6293 Жуковка – Суземка, который в 16.18 отправляется из Жуковки и в 17.56 со станции Брянск-Орловский, проследует без остановки платформы Чичково, Калигаевка, Земляничная, Нерусса и 480 километр.

В дни расписания выведут пригородный поезд №6683/6684 Брянск – Комаричи. У электропоезда №6007 изменится маршрут следования на участке Козелкино – Брянск-Орловский – состав проследует через станцию Брянск-Северный. Пригородные поезда №6303, которые отправляются из Брянска в 8:59, и №6306, следующие в 12.45 из Унечи, выполнят укороченные рейсы. С 22 по 26 июля они будут курсировать на участке Брянск – Немолодва, а 21 и 27 июля пройдут от Брянска до Рассухи.

В этом году брянские железнодорожники отремонтируют 37 километров пути, сообщают в Службе корпоративных коммуникаций брянского филиала МЖД. Ремонт пройдет на участках и станциях: Брянск-Льговский – Синезерки, Синезерки – Клюковники, Климов, Почеп, Ржаница, Унеча, Брянск-Льговский, Брянск-Орловский. Рабочие планируют заменить 11 стрелочных переводов.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
"В 7 на танцы, в 10 на фехтование": Специалисты назвали лучшие занятия для детей разного возраста
Сегодня врачи озабочены малоподвижным образом детей, поэтому родители стараются как можно раньше отдать ребенка в спорт. Но в каком возрасте это можно сделать, не причинив вреда? Разбираемся со специалистами
"Исчез родственник - не сидите на диване, а бегите в полицию!": Каждый день в Москве пропадают 20-30 человек
Дмитрий Пичугин, начальник 8 отдела Московского уголовного розыска в студии Радио "Комсомольская правда" (97,2 FM) рассказал, как ищут пропавших людей в столице и что делать их родственникам
Новости 24
В Овстуге прошел международный фестиваль «Гигантские шаги»
Из-за грозы задержали авиарейс Сочи-Брянск
Кража одежды в брянском магазине попала на запись камеры наблюдения
В Брянске прошел митинг в честь дня рождения Павла Камозина
Прокуратура: В Новозыбкове нет площадок для мусора
В Брянске прошел мощный ливень с грозой
В Брянске продавец героина из Таджикистана получил 9,5 лет колонии
Директор трубчевского психоневрологического интерната пойдет под суд за взятки
Брянцы могут через интернет отследить движение маршрутки №35
Брянское «Динамо» откроет сезон игрой с саратовским «Соколом»
На трассе в Гордеевском районе опрокинулась легковушка: пострадал 17-летний парень
Брянцы предложили облагородить коммуникационные шкафы
Жители Дятькова помогли лебедю выбраться из рыболовных снастей
Брянцам показали, как будет выглядеть обновленный фонтан в Круглом сквере
В Почепе ко Дню города отремонтируют парк
Средний балл ЕГЭ у брянских выпускников оказался выше общероссийского
Брянские полицейские провели летний праздник
В Брянске пройдет летный праздник в честь Павла Камозина
Стали известны подробности гибели в реке малыша из Трубчевского района
Детскую поликлинику в Фокинском районе сдадут к концу года