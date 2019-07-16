На Суземском, Комаричском и Унечском направлении изменится расписание электричек

С 21 июля по 3 августа на железной дороге в Брянской области пройдут плановые ремонты путей. Поэтому изменится расписание некоторых пригородных поездов.

С 22 по 27 июля и с 29 июля по 3 августа электропоезд №6293 Жуковка – Суземка, который в 16.18 отправляется из Жуковки и в 17.56 со станции Брянск-Орловский, проследует без остановки платформы Чичково, Калигаевка, Земляничная, Нерусса и 480 километр.

В дни расписания выведут пригородный поезд №6683/6684 Брянск – Комаричи. У электропоезда №6007 изменится маршрут следования на участке Козелкино – Брянск-Орловский – состав проследует через станцию Брянск-Северный. Пригородные поезда №6303, которые отправляются из Брянска в 8:59, и №6306, следующие в 12.45 из Унечи, выполнят укороченные рейсы. С 22 по 26 июля они будут курсировать на участке Брянск – Немолодва, а 21 и 27 июля пройдут от Брянска до Рассухи.

В этом году брянские железнодорожники отремонтируют 37 километров пути, сообщают в Службе корпоративных коммуникаций брянского филиала МЖД. Ремонт пройдет на участках и станциях: Брянск-Льговский – Синезерки, Синезерки – Клюковники, Климов, Почеп, Ржаница, Унеча, Брянск-Льговский, Брянск-Орловский. Рабочие планируют заменить 11 стрелочных переводов.

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