2019-06-19T14:05:25+03:00
Общество

Брянскому ветерану Борису Шапошникову исполнилось 95 лет

Борис Васильевич принимал поздравления 18 июня
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба Брянского городского Совета.Фото: пресс-служба Брянского городского Совета.
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Брянскому ветерану Великой Отечественной войны, участнику Сталинградской битвы Борису Шапошникову исполнилось 95 лет. Борис Васильевич принимал поздравления во вторник, 18 июня. В гости к нему пришли глава Брянска Александр Хлиманков и военный комиссар по Бежицкому и Володарскому районам Игорь Князев, сообщают в пресс-службе горсовета.

Бориса Шапошникова призвали на фронт сразу после окончания 10 классов школы. Боевое крещение он принял в Сталинградской битве. Сражался на Сталинградском, Южном, 1-ом Прибалтийском фронтах. День Победы встретил в Кенигсберге. Ветеран награжден орденом Красного Знамени, Красной Звезды, Отечественной войны и многими медалями.

После окончания войны Борис Шапошников продолжил военную службу. Он участвовал в окружной военной экспедиции в Монгольской народной республике. Служил в Даурии в сложный период противостояния с Китаем. В 1969 году Бориса Васильевича назначили в танковую дивизию в группе советских войск в Германии. Служил в Одесском военном округе, затем его командировали в Мозамбик в качестве военного советника президента африканской республики. После увольнения в запас в 1982 году Борис Шапошников получил назначение в системе Госснаба Молдавской ССР. Последние 20 лет ветеран живет в Брянске. Он активно участвует в ветеранской работе, постоянно встречается со школьниками.

63 года Бориса Васильевича сопровождает и поддерживает его жена - Тамара Ивановна. Племянница семьи Тамара Потемкина прочитала гостям стихи, посвященные Борису Васильевичу.

Глава города подарил Борису Шапошникову часы с логотипом Брянска. И предложил Борису Васильевичу стать почетным гражданином нашего города. Кандидатуру ветерана должны поддержать городские депутаты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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