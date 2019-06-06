2019-06-06T11:47:49+03:00
Общество

В брянских магазинах хлеб подорожал в среднем на пять рублей

Это связывают с высокими ценами на муку
Марина АНТОНОВА
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Производители подняли цены примерно на 5%.Производители подняли цены примерно на 5%.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В брянских магазинах резко подорожал хлеб. Во многих районах города вместо 25 рублей буханка стоит уже 30 рублей. В некоторых небольших несетевых торговых точках цены пока остались на прежнем уровне.

- Мука в последнее время подорожала в полтора раза, - рассказала «Комсомольской правде» в Брянске» в начальник отдела по переработке и малым формам хозяйствования департамента сельского хозяйства Брянской области Анна Даниленко. – Цены начали потихоньку расти еще с августа-сентября прошлого года. В первом квартале 2019-го брянские хлебозаводы даже работали себе в убыток. Поэтому им пришлось поднять отпускные цены на хлеб примерно на пять процентов. Н все торговые сети заключили договоры на поставку хлеба по новым ценам. Возможно, поэтому в некоторых магазинах цены на хлеб не изменились.

В стоимость хлеба заложена не только мука, но и зарплата сотрудникам, налоги, плата предприятия за электроэнергию и топливо. Все эти расходы за последний год, как говорят в департаменте, увеличились.

Кстати, муку для брянского хлеба привозят из других регионов. Ее покупают через аукционы. В Брянской области зерно на муку производят в Климовском и Клинцовском районах. Но ее не достаточно.

Надеяться, что хлеб подешевеет вновь, не приходится. Однако теоретически это может произойти. Но только после того, как соберут новый урожай зерна, и цены на муку упадут.

Но розничные цены на хлеб скакнули не на рубль или два, а сразу на пять. При прежней стоимости буханки в 25 рублей - это уже 20 процентов. Обоснован ли такой скачок проверят в региональном УФАС.

- Мы направили запросы хлебозаводам, - рассказала «КП» заместитель руководителя УФАС по Брянской области Нина Селянина. – Ответы на них мы еще не получили. Будем разбираться, обоснованно ли подняли цены на хлеб.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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