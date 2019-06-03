В Овстуге пройдет традиционный всероссийский праздник поэзии

В Брянской области 7 и 8 июня пройдет традиционный всероссийский праздник поэзии. В пятницу в Брянске почитатели творчества Федора Тютчева возложат цветы к памятнику поэта. Основные торжества развернутся на следующий день в музее-заповеднике «Овстуг».

В этом году праздник посвятили Году театра. Вся территория усадьбы превратится в театральную сцену. Зрители смогут увидеть лучшие постановки областных театров, которые в этом году стали обладателями премий «Театр на школьной сцене», «Хрустальная маска», «Театр и дети», «Театральный калейдоскоп» и других. На аллеях усадьбы актеры сыграют отрывки из классических пьес. Для детей заработает «Поляна чудес», где свои спектакли покажет Брянский театр кукол.

На празднике откроется выставка молодых художников, которые запечатлели красоту тютчевского поместья и природы вокруг. В Овстуге пройдет заседание клуба искусствоведов и философов, которые обсудят проблемы современности. Мастер-класс устроит танцевальный клуб «Чудное мгновение». В «Беседке у пруда» можно будет отдохнуть и послушать романсы. На главной сцене выступят поэты и прозаики из Брянской области, а также из других регионов, Украины и Белоруссии. После состоится вручение Всероссийской премии имени Федора Ивановича Тютчева «Русский путь».

До Овстуга в дни праздника пустят дополнительные автобусы от брянского автовокзала.

Расписание дополнительных автобусов:

- отправление от автовокзала в Брянске: 5–55, 8–00, 10–30, 12–30, 14–05, 15–05, 16–20, 17–35

- отправление из Овстуга: 7–10, 8–10, 9–50, 11–30, 14–10, 15–30, 16–20, 17–50, 19–05.

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