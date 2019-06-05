В Брянске из-за паразитов закрыли пляж на озере Мутном

В Брянске из-за паразитов в воде закрыли для купания пляж на озере Мутном в Фокинском районе. Очередную проверку провели сотрудники Роспотребнадзора. Паразитов, которые встречаются у собак и лисиц, обнаружили в самом озере. Поэтому заходить в воду нельзя.

Официально пляж закроют с 5 июня, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. На берегу установят запрещающие знаки. Когда открыть пляж вновь, будут решать после того, как отберут повторные пробы.

Напомним, день назад чиновники отчитались об официальном открытии семи пляжей в городе. Накануне купального сезона воду и песок проверяли. Загрязнений тогда не нашли. Повторять плановые проверки воды обещали раз в две недели, песка – раз в месяц. В конце мая на всех официальных пляжах заменили песок.

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