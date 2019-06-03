В Новозыбкове состоится международный фестиваль молодежных театров «Славянский перекресток»

Новозыбков в 17-й раз подряд станет площадкой для международного фестиваля молодежных театров «Славянский перекресток». Он откроется в пятницу, 7 июня, в 18.00 в ДК имени Калинина.

В этом году в Новозыбков приедут девять театральных трупп из Брянска, Новозыбкова, Орла, Москвы и Подмосковья, белорусского Гомеля. В течение трех дней они покажут десять спектаклей по произведениям русской и зарубежной классики, сообщают в пресс-службе Брянского областного методического центра «Народное творчество».

Знаковым событием станет мастер-класс режиссера и руководителя Московского молодежного экспериментального театра, народного артиста России Вячеслава Спесивцева. Он пройдет в воскресенье, 9 июня, в 11.00. Столичный театр представит спектакль по мотивам трагедии Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта». Его начало – сразу после открытия фестиваля 7 июня.

Торжественное закрытие фестиваля состоится 9 июня в 13.00. На церемонии наградят лучших актеров и творческие коллективы, объявят лауреатов и дипломантов «Славянского перекрестка». (6+).

Программа фестиваля:

7 июня

11.00 - «Снежная королева», Образцовый детский музыкальный театр «Синяя птица», Новозыбков, Брянская область, Россия.

13.00 - «Поцелуи под бездной», Народный театр-студия «Классик» Культурно-спортивного комплекса «Гомельское отделение Белорусской железной дороги», Гомель, Белоруссия.

15.00 - «Мама, прости», Народный молодежный театр «Крылья» под руководством Ольги Кобецкой, село Жаворонки Одинцовского района Московской области, Россия.

17.00 - Торжественное открытие XVII Международного фестиваля молодёжных театров «Славянский перекресток».

18.00 - «Ромео и Джульетта», Московский молодежный экспериментальный театр под руководством Вячеслава Спесивцева, Москва, Россия.

20.00 - «Звали меня Марина», Экспериментальный театр «Синяя птица», Новозыбков, Брянская область, Россия.

8 июня

11.00 - «Врун из Тридевятого царства», Народный драматический театр МБУК «Городской Дом культуры», Новозыбков, Брянская область, Россия.

13.00 - «Как я стал…», УО «Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины», Гомель, Белоруссия.

16.00 - «Волшебник изумрудного города», Народный молодежный театр «Крылья» под руководством Ольги Кобецкой, село Жаворонки Одинцовского района Московской области, Россия.

18.00 - «А жить нам было суждено», Театр «Взрослые и дети», Брянск, Россия.

20.00 - «Циклотамия», Театральная студия «Ювента» «Орловского государственного университета им. И.С. Тургенева», Орел, Россия.

9 июня

11.00 – мастер-класс народного артиста России Вячеслава Спесивцева.

13.00 - Торжественное закрытие фестиваля «Славянский перекресток».

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