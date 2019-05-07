2019-05-07T14:42:54+03:00
Общество

В Брянской области вырастут выплаты семьям при рождении детей

В этом году на региональную программу выделят 912 миллионов рублей
Марина АНТОНОВА
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За пять лет потратят 3,6 миллиарда рублей.За пять лет потратят 3,6 миллиарда рублей.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Брянской области вырастут выплаты семьям при рождении детей. Региональная программа рассчитана на 2019-2024 годы. В этом году на поддержку семей потратят 912,4 миллиона рублей, сообщают в пресс-службе областного правительства. А за пять лет выделят 3,6 миллиарда рублей.

Увеличится ежемесячная выплата при рождении или усыновлении первого ребенка, ежемесячная выплата при рождении или усыновлении третьего ребенка или последующих детей, дополнительное единовременное пособие при рождении ребенка, единовременное пособие многодетной семье при рождении ребенка и областной материнский капитал.

В рамках программы планируют увеличить количество ЭКО для семей, страдающих бесплодием. В регионе выполнят не меньше 880 циклов экстракорпорального оплодотворения. Кстати, с 2016 года эта услуга входит в базовую программу обязательного медицинского страхования. Поэтому семьям за нее платить не нужно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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