День Победы-2019 в Брянске: ограничение движения

В День Победы-2019 в Брянске ограничат движение и парковку для личных автомобилей. Ограничения будут действовать 8 и 9 мая во всех районах города, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Где нельзя будет проехать и оставить машину:

СОВЕТСКИЙ РАЙОН:

С 20.00 8 мая до 23.00 9 мая нельзя парковаться:

- по улице Красноармейской от улицы Урицкого до улицы Пересвета;

- на территории, прилегающей к площади Партизан от улицы Красноармейской до улицы Софьи Перовской;

- по проспекту Ленина, включая стоянки транспортных средств на территориях, прилегающих к АО «Брянский ЦУМ», ТРЦ «Родина» и гостинице «Десна»;

- на площади Карла Маркса;

- по улице Дуки от проспекта Ленина до улицы Горбатова, включая стоянки транспортных средств на прилегающей территории Брянского клинико-диагностического центра, Брянского филиала Московского психолого-социального университета и в районе стелы «Город воинской славы».

Движение будет закрыто:

9 мая:

- с 8.00 до 14.00 - по улице Фокина от переулка Трудового до улицы Калинина;

- с 8.00 до 14.00 - по улице Горького от улицы Трудовой до улицы Калинина;

- с 8.00 до 14.00 - по проспекту Ленина от улицы Арсенальная до площади Партизан;

- с 8.00 до 14.00 - по улице Красноармейской от улицы Урицкого до улицы Пересвета;

- с 18.00 до 23.00 - по улице Дуки от улицы Горбатова до улицы 3-го Июля в Советском районе города Брянска.

- с 10.00 до 15.00 - по проспекту Ленина от улицы Фокина до улицы Дуки;

- с 10.00 до 15.00 - по улице Дуки от проспекта Ленина до улицы Крахмалева;

- с 10.00 до 13.00 - по улице Бежицкой от улицы Крахмалева до улицы Горбатова.

С 8.00 до 15.00 откроют двухстороннее движение по улице Арсенальной от улицы Калинина до улицы Февральской.

БЕЖИЦКИЙ РАЙОН:

9 мая:

- с 9.30 до 11.00 - по улице Майской Стачки;

- с 9.30 до 11.00 - по улице Ульянова от дома № 42 до дома № 45а;

- с 9.30 до 11.00 - по улице Карла Либкнехта от улицы Ульянова до улицы Почтовой;

- с 9.30 до 14.00 - по улице Почтовой от дома № 15 до дома № 90;

- с 9.30 до 14.00 - по улице Донбасской от улицы Почтовой до улицы Металлургов;

- с 18.00 до 23.00 - по улице Майской Стачки от улицы Комсомольской до дома №9 по улице Майской Стачки;

- с 18.00 до 23.00 - по улице Клинцовской от Почтового переулка до переулка Гончарова;

- с 18.00 до 23.00 - по улице Комсомольской в поселке Радица-Крыловка;

- с 18.00 до 23.00 - по улице Мало-Озерной от улицы Народной до переулка Банного в поселке Октябрьском.

ФОКИНСКИЙ РАЙОН:

8 мая:

- с 10.00 до 12.00 - по улице Дзержинского от проспекта Московского до улицы Севской,

- с 9.30 до 13.00 - по улице Красных Партизан от улицы Чапаева до улицы Севской,

- с 7.00 до 12.00 - у дома №2-а по улице Дзержинского;

- с 14.00 до 15.30 - по улице Коминтерна от улицы Пролетарской до мемориала «Братская могила советских воинов, погибших в 1941-1943 годах в боях с немецко-фашистскими захватчиками» в Белых Берегах.

9 мая

- с 15.30 до 22.00 на территории, прилегающей к площади им. Игната Фокина.

ВОЛОДАРСКИЙ РАЙОН:

8 мая:

- с 8.00 до 14.10 - по переулку Волгоградскому;

- с 13.50 до 14.10 - по улице Димитрова от переулка Волгоградского до улицы Никитина.

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