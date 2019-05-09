2019-05-09T13:23:28+03:00
Общество

Ветеран Великой Отечественной войны Александр Мазилов: «Война диктовала свои правила»

Марина АНТОНОВА
Поделиться:
На пенсию подполковник Александр Мазилов вышел в 1986 году и остался жить в Брянске.На пенсию подполковник Александр Мазилов вышел в 1986 году и остался жить в Брянске.Фото: Марина АНТОНОВА
Изменить размер текста:

В этом году мы празднуем 74-ю годовщину Великой Победы. За мирное небо на поле боя сражались миллионы советских солдат. А в тылу тысячи врачей, медсестер и санитаров спасали жизни бойцов.

Накануне Дня Победы о жизни в блокадном Ленинграде и работе в военном госпитале «Комсомолке» рассказал ветеран Великой Отечественной войны, врач Александр Мазилов.

Ловили вражеские бомбы

Летом 1941-го Саше Мазилову было 12 лет. Он с мамой только перебрался в Ленинград из Ярославля и мечтал до осени изучать знаменитый город на Неве. Но… 22 июня по радио прозвучало знаменитое обращение наркома иностранных дел Вячеслава Молотова: «Сегодня, в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбежке со своих самолетов наши города…»

Мать Саши – Александра Ивановна – работала хирургом в ленинградской больнице. И уже 23 июня пошла в военный госпиталь.

- В первые дни войны мы, дети, были уверены, что немцев удастся одолеть быстро, - вспоминает Александр Мазилов. – Но уже в августе 1941-го фашисты окружили Ленинград, а в сентябре началась блокада. Поначалу мы с мальчишками скрывались на чердаках домов. Немцы бросали в здания зажигательные бомбы. А мы должны были их поймать и успеть бросить в ящики с водой или песком, чтобы не взорвались. Страшно нам не было, смерть тогда воспринимали по-другому, спокойнее. Для нас это было обычное явление…

Саша Мазилов в 1943 году. Фото: из личного архива.

Саша Мазилов в 1943 году. Фото: из личного архива.

Одна из таких бомб «подарила» Александру Максимовичу ожог на левом виске. Взорвалась в паре метров от подростка.

8 и 10 сентября 41-го гитлеровцы разбомбили ленинградские продовольственные склады с мукой и сахаром. Продукты горели несколько дней. Сахар плавился и стекал на землю.

- В первую блокадную зиму жители Ленинграда часто приходили к разрушенным складам, - рассказывает Александр Мазилов. - Откалывали кусочки земли, пропитанные сахаром, и заваривали их в кипятке вместо чая.

От голодной смерти спасла работа

Зимой 42-го в Ленинграде начался голод. Александра Ивановна устроила сына санитаром-носильщиком в 442-й окружной военный госпиталь на проспекте Суворова, где работала. И так спасла его от смерти.

- Дети во время войны взрослели быстро, - говорит Александр Мазилов. – Пришлось повзрослеть и мне. Ничего героического я тогда не совершал. Я был довольно слабым ребенком. Приходилось поднимать тяжелые носилки с ранеными. За работу я получал тарелку госпитального супа и 125 грамм хлеба «с огнем и кровью пополам» … Благодаря этому и выжил.

В госпитале Александру Максимовичу пришлось впервые столкнуться с тяжелыми травмами бойцов.

- Постоянно я чем-то был занят: одно - подними, другое - принеси, третье – подай, - вспоминает ветеран. – Через два-три месяца работы санитаром мне разрешили ухаживать за ранеными, делать им перевязки. Параллельно я тренировался вязать операционные узлы… Во многих воинских частях были сыновья полка, а я прижился в госпитале.

Молниеносные решения

Одними из самых тяжелых в госпитале были дни, когда привозили раненых. Их встречали врач и две медсестры. Они распределяли бойцов по группам: на срочную операцию, на перевязку…

- Приходил транспорт с ранеными, врач командовал: «Все, кто может двигаться самостоятельно, выходите», - вспоминает Александр Мазилов. – Еле передвигая ноги от боли и усталости, они, хромая, медленно шли в стационар. Раненых сразу становилось вдвое меньше. Оставшихся укладывали на носилки, плащ-палатки, шинели, дощатые щиты. Врач осматривал каждого бойца и молниеносно принимал решение: «Ранение в голову – операционная первая очередь», медсестра записывала на бумажку пояснение и прикрепляла ее на одежду солдата. «Ранение в грудь – перевязочная в первую очередь»… А мы, санитары, уносили бойцов. Самое страшное - услышать от доктора: «иноперабельный». Это значит, спасти жизнь этому солдату уже нельзя…

Сложные операции могли длиться по четыре-шесть часов. Их должны были проводить два врача и две медсестры. За это время тот же персонал мог спасти 10-15 других раненых.

- Жесткий закон, - говорит ветеран. - Война диктовала свои правила. А врачи, как могли, держали оборону…

Ассистировал мастеру

Когда шли бои за освобождение Ленинграда, в госпиталь постоянно привозили раненых солдат. Хирурги сутками не отходили от операционных столов. Раз в три-четыре часа выдавался пятиминутный перерыв – пока санитары увозили одного бойца и укладывали другого. Врачи успевали присесть в уголке и тут же засыпали. Но через пять минут их будили. Снова нужно было спасать жизни.

- Бывало, налеты вражеской авиации случались прямо во время операции, - говорит Александр Максимович. - Хирурги и медсестры склонялись над пациентами, чтобы их защитить. Зимой 1943 года раненых было слишком много, а свободных хирургов в госпитале не осталось. За операционный стол пришлось стать даже начальнику госпиталя - полковнику медицинской службы Сергею Николаевичу Бронникову. Он позвал мою маму и говорит ей: «Давай сюда сына!» Я подошел к нему в халате. Смотрю - у солдата тяжелейшее ранение. Осколок от снаряда находился в сантиметре от сердца. Хирург рассек раненому грудную клетку. Вставил в нее два расширителя. Раздвинул края раны и дает мне ручки расширителя, говорит: «Держи» Я держу, а сил не хватает. Он работал скальпелем, как ювелир. За считанные минуты извлек пятисантиметровый осколок, покрытый копотью и ржавчиной. Дает мне, говорит: «Вот тебе на память о первой операции!» А потом разрешил мне, 14-летнему подростку, завязать узелки на шве. Прошло семьдесят с лишним лет, я до сих пор помню того бойца. Это был колхозник, 35-летний Николай Иванович Мастаков. Крепкий солдат быстро пошел на поправку, его снова отправили на фронт. Больше я о нем ничего не знаю. Надеюсь, он дожил до Победы.

Победу встретил в Восточной Пруссии

После прорыва блокады Ленинграда военный госпиталь, где работал Александр Мазилов, двинулся вперед вместе с Красной Армией. Базировался сначала в Ленинградской области, потом в Прибалтике.

Победу 16-летний Саша Мазилов встретил в Восточной Пруссии:

- Ночью внезапно, кто-то в госпитале сообщил, что мы победили. Началась такая кутерьма, такое счастье и бесконечные крики: «Победа, Победа, Победа!» Все: и врачи, и медсестры, и больные выскочили на улицу, обнимаются, целуются, у кого есть оружие – стреляют вверх, запускают ракеты. Радость такая была, какая в жизни больше никогда не повторялась...

В мае 1945-го начальник госпиталя написал характеристику молодому санитару Александру Мазилову. В ней отразил участие и действия подростка во время войны. Заметил и его склонность его к медицине.

А в 1949 году Александр Максимович поступил в Ленинградскую военную медицинскую академию:

- Сдал экзамены хорошо, но и характеристика помогла.

1. Военный врач Мазилов сразу после окончания ординатуры в Ленинградской медицинской военной академии. 1957 год. Фото: из личного архива.

1. Военный врач Мазилов сразу после окончания ординатуры в Ленинградской медицинской военной академии. 1957 год. Фото: из личного архива.

После ординатуры Александр Мазилов попал по спецнабору в лечебные учреждения атомной промышленности. Всю жизнь служил в закрытых воинских частях, гарнизонах и госпиталях по всей стране. Около 50 лет работал хирургом.

Последнее место службы подполковника Александра Мазилова - Брянская область. Здесь он и остался жить после выхода на пенсию в 1986 году.

- В этот святой праздник хочется, чтобы молодое поколение не забывало, какой ценой досталась Победа, - говорит ветеран. – Ведь мы все - и солдаты на фронтах, и рабочие в тылу, и врачи сражались не просто за свою жизнь, а за будущее нашей страны.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «День Победы в Брянске-2019»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Врач военного госпиталя спустя 75 лет получила свой портрет, нарисованный ее пациентом
Племянник фронтового разведчика Дмитрия Фомина продолжает искать людей, изображенных на портретах, которые нарисовал его дядя во время лечения в Сызранском эвакуационном госпитале
Новости 24
На Кургане Бессмертия спасатели открыли для брянцев две полевые кухни
Брянские молодые полицейские приняли присягу
Стали известны итоги легкоатлетической эстафеты, которую провели в Брянске в День Победы
В День Победы-2019 по Брянску прошел "Бессмертный полк"
В Брянске водитель мопеда врезался в легковушку
По всей Брянской области отмечают День Победы
Митинги памяти
В Брянске начались торжества, посвященные Дню Победы
Награды заслуженным жителям Володарского района
Школа общей истории
В Брянске уже перекрыли движение для прохода войск Брянского гарнизона и Парада поколений
В Брянск на празднование Дня Победы приехал президент польского города Конин
Вместе встречаем Победу
В Брянске пройдет книжный фестиваль "Красная площадь-2"
Брянский ансамбль "Ватага" выступил в кремле на Пасхальном фестивале
Брянцы ударно потрудились на «грядке Жириновского»
У брянских спасателей появился свой храм
В Брянской области стартовала «Вахта Памяти-2019»
Брянских автомобилистов 12 мая ждут сплошные проверки
Брянца Артема Осипенко назначили капитаном сборной России по самбо на Европейских играх
В День Победы в Брянске пройдет легкоатлетическая эстафета
В Брянской области с 8 мая усилят контроль за мотоциклистами
Шествие "Бессмертный полк" в Брянске стартует в 13.00
Житель Новозыбкова до смерти избил мужчину у бара
В Брянске нашли живым пропавшего 40-летнего Дмитрия Горохова
Жительницу Комаричей подозревают в убийстве возлюбленного
Брянский школьник стал призером всероссийской олимпиады по биологии
В Брянской области клещи покусали 31 ребенка