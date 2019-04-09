2019-04-09T09:37:16+03:00
Экономика

Брянскэнерго будет обследовать электросети с высоты птичьего полета

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С помощью беспилотников энергетики будут проводить осмотр воздушных линий электропередачиС помощью беспилотников энергетики будут проводить осмотр воздушных линий электропередачи
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В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» закуплены беспилотные летательные аппараты, которые будут использоваться для осмотра сетей с высоты. Они находятся на вооружении службы линий и службы диагностики.

С помощью беспилотников энергетики будут проводить осмотр воздушных линий электропередачи (ЛЭП), оценивать состояние трасс и контактных соединений проводов на ВЛ и ПС 35-110 кВ.

Фото – и видеокамера, которыми оборудованы все квадракоптеры, а также тепловизор, имеющийся на одном из летательных аппаратов, позволят энергетикам в кратчайшие сроки получить фотоотчет и видеоматериалы о состоянии просек и сети, в том числе с участков ЛЭП, расположенных в труднодоступных местах, а также выявлять неполадки в сети. Имея эти данные, сотрудники филиала смогут оперативно разработать и провести необходимые мероприятия по их устранению.

Использование летательных аппаратов также будет способствовать значительному сокращению количества операций, которые сотрудники филиала выполняют при верховом осмотре, связанных с риском подъема на опору. С их помощью также можно проводить плановую диагностику и выявлять нарушения, контролировать ход расчистки и расширения просек подрядными организациями, осуществлять контроль состояния охранной зоны воздушных линий.

В настоящее время ряд сотрудников Брянскэнерго проходит обучение по работе с беспилотными летательными аппаратами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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