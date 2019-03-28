2019-03-28T12:11:23+03:00
Общество

Бюджет Брянска увеличился почти на полтора миллиарда рублей

Большая часть денег пойдет на ремонт дорог
Марина АНТОНОВА
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На данный момент бюджет Брянска равен 10,5 миллиарда рублей.На данный момент бюджет Брянска равен 10,5 миллиарда рублей.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Городской бюджет Брянска увеличился на 1,4 миллиарда рублей за счет поступлений из области. Деньги по муниципальным программам распределяли депутаты горсовета на очередном заседании, которое прошло в среду, 27 марта.

Большая честь денег, 894 миллиона рублей, пойдет на ремонт дорог. Их отремонтируют по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги», сообщают в пресс-службе горсовета. 307 миллионов рублей направили на строительство спортивных комплексов в Бежицком и Володарском районах. 168 миллиона рублей потратят на ремонт дворов, парков и скверов по программе «Формирование комфортной городской среды».

42 миллиона рублей пойдут на строительство детских садов и пристроек к ним. 10 миллионов рублей - на обеспечение жильем молодых семей. На реконструкцию коллектора на улице Почтовой потратят почти 15 миллионов рублей, на работы на Первомайском мосту - 3 миллиона рублей, на строительство водопровода в Чайковичах – 1,8 миллиона рублей.

За 1,7 миллион рублей обустроят доступную среду для детей инвалидов в образовательных учреждениях города.

На покупку музыкальных инструментов для детской школы искусств имени Татьяны Николаевой потратят 2,2 миллиона рублей. Некоторым творческим коллективам города приобретут костюмы.

На данный момент бюджет Брянска равен 10,5 миллиарда рублей. В течение года он может еще увеличиться.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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