Каждые полчаса абоненты «Ростелекома» подключают новую услугу

В первом квартале 2019 года 8 из 10 абонентов «Ростелекома» в Брянской области выбирают пакетные решения из двух или трех услуг. Самым популярным стало предложение «Домашний интернет + Интерактивное ТВ», серебро – у комплекта «Телефония + Домашний Интернет + Интерактивное ТВ». В начале года уверенный рост показали комбинации из самых популярных сервисов: «Телефония», «Домашний Интернет», «Интерактивное ТВ», «Видеонаблюдение» и мобильная связь.

Юрий Солдатенков, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Брянской и Орловской областях: «Мы постоянно расширяем покрытие оптоволоконной сети в Брянской области. Так, наши абоненты получают доступ к таким инновационным цифровым решениям, как «Умный дом», «Видеонаблюдение» и другие. Более того, наш тарифный конструктор позволяет подобрать индивидуальные решения, в которых помимо привычных телефонии или доступа в интернет можно добавить любую услугу из продуктовой линейки. Поэтому абоненты предпочитают пакетные предложения, рассчитанные на всю семью: надежную телефонию, быстрый интернет, более 200 каналов «Интерактивного ТВ» и мобильную связь на пять SIM-карт с общим счетом».

«Семейная история» – предложение для абонентов мобильной связи «Ростелекома». Тариф позволяет пользоваться пятью SIM-картами, а оплачивать только одну из них. Это возможность стать «держателем» общего трафика и пакета минут для близких и родственников. В предложение включены 600 минут на звонки, 50 SMS, 15 ГБ интернет-трафика и безлимитное общение в соцсетях. Полезные бонусы абонент «Ростелекома» выбирает на свое усмотрение: в рамках тарифа остатки пакета можно перевести на следующий месяц или обменять неиспользованные минуты на гигабайты.

А те абоненты, которые уже подключили сервисы «Домашний интернет» или «Интерактивное ТВ», благодаря «Мобильной программе» могут пользоваться сотовой связью бесплатно.