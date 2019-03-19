2019-03-19T18:50:27+03:00
Ростелеком

«Ростелеком» поддержал «Шумный балаган» в Брянске

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«Ростелеком» поддержал 28 международный фестиваль студенческого творчества «Шумный балаган» в Брянске, в котором приняли участие и СТЭМовские, и КВНовские команды«Ростелеком» поддержал 28 международный фестиваль студенческого творчества «Шумный балаган» в Брянске, в котором приняли участие и СТЭМовские, и КВНовские команды
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Национальный цифровой провайдер учредил две спецноминации: за лучшую женскую и мужскую роли, победителями в которых стали Валентина Павленко из Курска и Григорий Горчаков из Владимира.

В качестве подарков победители получили подписку на сервис «Видеонаблюдение» и цифровые HD-видеокамеры. В перерыве желающие могли принять участие в ярмарке вакансий филиала «Ростелекома» в Брянской и Орловской областях.

Юрий Солдатенков, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Брянской и Орловской областях: «Мы традиционно стараемся поддерживать культурные мероприятия с участием молодежи. Вот и в этот раз на «Шумный балаган» собрались самые веселые и находчивые представители студенчества. Получился необычный гибрид театра миниатюр с КВНовским юмором: ново, свежо, а потому – актуально. Так и любая цифровая новинка моментально становится нормой жизни. Если в первый месяц после запуска «Видеонаблюдение» с опаской опробовали единицы, то спустя два года услуга стала родной тысячам абонентов. Уверен, наши победители оценят такой инновационный подарок».

«Видеонаблюдение» от «Ростелекома» – это готовое коробочное ОТТ-решение с камерами для дома или улицы. При движении в кадре или перекрытии обзора к определенной зоне видеокамера автоматически начинает запись, которая сохраняется в защищенном облаке «Ростелекома». При этом абонент сразу получит соответствующее SMS, уведомление в мобильном приложении или по электронной почте. Изображение доступно онлайн или в записи в облаке цифрового провайдера. Камеры оснащены инфракрасной подсветкой, встроенными микрофоном и датчиком движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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