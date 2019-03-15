Из-за фестиваля «Крымская весна» в Брянске ограничат движение и парковку

Из-за фестиваля «Крымская весна» в субботу, 16 марта, в Брянске ограничат движение и парковку для личных автомобилей. Ограничения будут действовать с десяти часов вечера пятницы, 15 марта, до трех часов дня в субботу, 16 марта, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Проехать и оставить машину нельзя будет на улицах:

- проспект Ленина, дома №№33, 35, 37 и 39;

- ул. Октябрьской (от ул. Фокина до ул. Горького);

- на ул. Ромашина (от ул. Фокина до бульвара Гагарина).

На праздник в центр города можно будет доехать на дополнительном общественном транспорте.

Автобусы:

- №5А и 5Б «5-й микрорайон - Курган Бессмертия - 5-й микрорайон» с интервалом движения 10 минут, отправление первого автобуса в 07.00;

- №25 «Школа№61 - Телецентр» с интервалом движения 15.20, отправление первого автобуса от остановки «Телецентр» в 08.00, от остановки «Школа №61» - в 08.00 минут;

- №27 «5-й микрорайон - Мясокомбинат» с интервалом движения 15 минут, отправление первого автобуса от остановки «Микрорайон №5» в 07.10, от остановки «Мясокомбинат» - в 07.28;

- №2 «Фосфоритный завод - Дизельный завод» с интервалом движения 15 минут, отправление первого автобуса от остановки «Фосфоритный завод» в 06.30, от остановки «Дизельный завод» - в 07.05.

Троллейбусы:

- по маршруту «Бульвар Щорса - Площадь Ленина» (отправление от остановочного пункта «Бульвар Щорса» - в 07.58 и 08.08);

- по маршруту «Мясокомбинат — Площадь Ленина» (отправление от остановочного пункта «Мясокомбинат» - в 08.11 и 08.21).

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