В Брянскэнерго подвели итоги работы по борьбе с потерями электроэнергии в 2018 году

В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» прошло очередное заседание штаба по снижению потерь электроэнергии. Его участники обсудили итоги работы в 2018 году и наметили планы дальнейшей деятельности.

В 2018 году уровень потерь по филиалу составили 5,94% от поступления в сеть электроэнергии, в распределительных сетях 6/10/0,4 кВ филиала 19,73%. По отношению к факту 2017 года потери в распределительных сетях 6/10/0,4 кВ снизились на 0,95%. Улучшению производственных показателей способствовала системная реализация Брянскэнерго мероприятий по профилактике безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии, проведению работ по цифровизации сети: в районах электрических сетей (РЭС) ведутся работы по оборудованию ТП10/0,4кВ приборами технического учета, которые позволят обеспечить в автоматическом режиме дистанционную передачу информации об объемах поступления электрической энергии на ввода 0,4 кВ ТП10/0,4кВ на сервер АИИС КУЭ филиала, а также информацию о наличии напряжения на отходящих линиях 0,4 кВ и состоянии открытия дверей РУ-0,4кВ и шкафа учета диспетчеру.

По итогам прошлого года самых лучших показателей в филиале по уровню потерь достиг Климовский РЭС, его фактические потери в распределительных сетях 6/10/0,4 кВ по итогам года – 13,16%. Хороших показателей в части снижения потерь также удалось добиться Севскому и Брянскому РЭС. Положительные результаты были достигнуты благодаря активной работе по проверке, замене приборов учета и снятию с них контрольных показаний. Хороший эффект дали и мероприятия по расчистке трасс и замене недогруженных силовых трансформаторов. Директор Брянскэнерго Александр Косарим поблагодарил руководителей этих подразделений за хорошую работу в части борьбы с потерями и вручил им почетные грамоты.

Больших результатов на этом направлении филиалу удалось добиться благодаря работе мобильных групп, которые были созданы на энергопредприятии в 2017 году с целью активизации деятельности по предотвращению и выявлению фактов хищения электроэнергии. В их состав вошли сотрудники отдела безопасности, управления учета электроэнергии.

Снижение потерь электроэнергии в сетях является одним из приоритетных направлений деятельности Брянскэнерго. Результатом этой работы является увеличение полезного отпуска электроэнергии, что в конечном итоге позволяет повысить качество и надежность энергоснабжения потребителей Брянской области.