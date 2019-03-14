2019-03-14T10:47:32+03:00
Экономика

В Брянскэнерго подвели итоги работы по борьбе с потерями электроэнергии в 2018 году

Поделиться:
На заседании штаба по снижению потерь электроэнергииНа заседании штаба по снижению потерь электроэнергии
Изменить размер текста:

В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» прошло очередное заседание штаба по снижению потерь электроэнергии. Его участники обсудили итоги работы в 2018 году и наметили планы дальнейшей деятельности.

В 2018 году уровень потерь по филиалу составили 5,94% от поступления в сеть электроэнергии, в распределительных сетях 6/10/0,4 кВ филиала 19,73%. По отношению к факту 2017 года потери в распределительных сетях 6/10/0,4 кВ снизились на 0,95%. Улучшению производственных показателей способствовала системная реализация Брянскэнерго мероприятий по профилактике безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии, проведению работ по цифровизации сети: в районах электрических сетей (РЭС) ведутся работы по оборудованию ТП10/0,4кВ приборами технического учета, которые позволят обеспечить в автоматическом режиме дистанционную передачу информации об объемах поступления электрической энергии на ввода 0,4 кВ ТП10/0,4кВ на сервер АИИС КУЭ филиала, а также информацию о наличии напряжения на отходящих линиях 0,4 кВ и состоянии открытия дверей РУ-0,4кВ и шкафа учета диспетчеру.

По итогам прошлого года самых лучших показателей в филиале по уровню потерь достиг Климовский РЭС, его фактические потери в распределительных сетях 6/10/0,4 кВ по итогам года – 13,16%. Хороших показателей в части снижения потерь также удалось добиться Севскому и Брянскому РЭС. Положительные результаты были достигнуты благодаря активной работе по проверке, замене приборов учета и снятию с них контрольных показаний. Хороший эффект дали и мероприятия по расчистке трасс и замене недогруженных силовых трансформаторов. Директор Брянскэнерго Александр Косарим поблагодарил руководителей этих подразделений за хорошую работу в части борьбы с потерями и вручил им почетные грамоты.

Больших результатов на этом направлении филиалу удалось добиться благодаря работе мобильных групп, которые были созданы на энергопредприятии в 2017 году с целью активизации деятельности по предотвращению и выявлению фактов хищения электроэнергии. В их состав вошли сотрудники отдела безопасности, управления учета электроэнергии.

Снижение потерь электроэнергии в сетях является одним из приоритетных направлений деятельности Брянскэнерго. Результатом этой работы является увеличение полезного отпуска электроэнергии, что в конечном итоге позволяет повысить качество и надежность энергоснабжения потребителей Брянской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Энергетики МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья мобилизованы в связи с наступающими снегами и метелями
В ближайшие дни на территории ряда регионов Центрального и Приволжского федеральных округов ожидается ухудшение погодных условий: сильный снег, метель, гололед, налипание мокрого снега, снежные заносы
Новости 24
22 марта в Брянской области пройдет конкурс «Учитель года-2019»
Сотрудника колонии осудили за получение взятки от заключенного
В Брянску область после зимы вернулись первые перелетные птицы
Житель Брянска расплатился с чужой банковской карты за спиртное и еду
Крым наш, а интернет – нет!
В Брянской области в прошлом году умерло 45 новорожденных детей
В Брянске на улице Литейной сбили пешехода-нарушителя
В Брянске грабители хотели обмануть случайного прохожего и похитили 830 тысяч рублей
В Брянске за мошенничество будут судить жителя Смоленской области
В Брянске нашли живым пропавшего 22-летнего молодого человека
В Брянске ищут пропавшего 22-летнего Владислава Зуева
Развитие Бежицкого района
В Советском районе Брянска 3,1 миллиона рублей потратят на освещение улиц
В этом году в Бежице отремонтируют 21 километр дорог
В Брянске представили бюллетень для голосования за ремонт общественных территорий
Прокурор потребовал для бывшего президента адвокатской палаты Брянской области четыре года колонии
Для брянских лесничеств закупили 96 новых машин
Предприниматель из Новозыбкова сэкономил на налогах миллион рублей
Жительница Севска получила 140 часов обязательных работ за кражу денег у соседок по палате
В Дубровке автомобилистка на «Ладе» сбила 15-летнюю школьницу на зебре
От брянских чиновников потребовали обследовать памятники архитектуры
Лжесотрудница газовой службы украла у пенсионерки из Новозыбкова все сбережения
Ларьки и реклама в городе
Вопросы Советского района
Брянец пойдет под суд за кражу церковной утвари из храма