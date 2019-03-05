2019-03-05T16:19:42+03:00
Общество

В прошлом году сыграли свадьбу 7592 брянские пары

Большинство из них брак заключили впервые
Марина АНТОНОВА
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За год в Брянской области развелись 5498 супружеских пар.За год в Брянской области развелись 5498 супружеских пар.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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В прошлом году в Брянской области сыграли свадьбу 7592 пары. Большинство из них заключили брак впервые. В первый брак чаще вступали мужчины, в повторные – женщины. В основном, брянцы женятся в возрасте 25-34 лет, сообщают в пресс-службе областного правительства.

За 20 лет сократилось количество браков между несовершеннолетними, зато чаще стали вступать в законные отношения после 35 лет. В 2018-м 13 пар заключили брак в возрасте 80-88 лет.

В прошлом году в регионе зарегистрировали 517 интернациональных брака. Чаще один из супругов в них – граждане Украины, Азербайджана, Белоруссии, Молдавии, Армении и Таджикистана. В 14 союзах и муж, и жена – иностранцы.

За год в Брянской области развелись 5498 супружеских пар. В два раза меньше стали расторгать брак молодые люди от 18 до 24 лет.

18 процентов родившихся на Брянщине в 2018 году детей появились на свет у незамужних матерей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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