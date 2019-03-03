Брянск занял 62-е место в рейтинге устойчивого развития городов России. Об этом рассказал глава города Александр Хлиманков на своей странице в соцсети. Исследование провели специалисты рейтингового агентства «Эс Джи Эм». В конце февраля работу представили в Высшей школе экономики.

Исследование проводили по данным 2017 года. Эксперты оценивали города по 42-м показателям: демография, медицина, образование, безопасность, жилищные условия, коммунальное хозяйство, транспорт, безопасность дорожного движения, связь, производство, инвестиции, рынок труда, бюджет, доходы и расходы населения, инновации, экология и другие.

Рейтинг построили для 185 городов России, в которых живет больше 100 тысяч человек. В лидерах рейтинга - Москва, Тюмень, Санкт-Петербург, Краснодар и Казань. Самые низкие показатели - у городов Урала и Западной Сибири, старые промышленные центры и города Крыма.

Брянск, по данным рейтинга, сделал рывок в 2015 году. После этого два года индекс устойчивого развития нашего города снижался. В этом году мы отстали от соседей по списку по экономическим и демографическим показателям.

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