2019-03-04T16:29:43+03:00
Экономика

В Брянске завершился первый этап Всероссийской олимпиады школьников ПАО «Россети»

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Победители и призеры первого этапа Олимпиады смогут принять участие в финальном этапе Олимпиады школьников «Надежда энергетики»Победители и призеры первого этапа Олимпиады смогут принять участие в финальном этапе Олимпиады школьников «Надежда энергетики»
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В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» прошел региональный этап Всероссийской олимпиады школьников ПАО «Россети», в котором приняли участие 59 старшеклассников из общеобразовательных учреждений Брянской области. Организатором мероприятия выступили брянский филиал ПАО «МРСК Центра» в сотрудничестве с областными и городскими органами образования и ФГБОУ «Брянский государственный аграрный университет".

Учащиеся решали задачи по трем дисциплинам: «Физика», «Математика» и «Информатика», направленные на проверку уровня знаний в рамках программ среднего общего образования. Оценивать их будет жюри, в состав которого вошли представители Брянскэнерго, ФГБОУ «Брянский государственный аграрный университет», регионального Департамента и науки, управления образования Брянской городской администрации. Олимпиада на брянской земле проводится второй год подряд. В этот раз она прошла на двух площадках филиала - в городах Брянске и Клинцы. Кроме возможности показать высокий уровень знаний в трех областях знаний, у ребят была возможность познакомиться с энергетическими профессиями, посетив учебный класс Брянскэнерго в областном центре, воочию увидеть приспособления и оборудование, которое используют сотрудники филиала в своей работе.

По словам начальника управления по работе с персоналом филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» Анны Грибовой, проведение олимпиады на базе филиала позволяет выявить самых талантливых школьников, которые потом возможно выберут энергетические профессии и пополнят ряды сотрудников энергопредприятия.

Второй этап олимпиады пройдет в заочной форме. Участники, набравшие наибольшее число баллов по результатам первого этапа, получат кейсы с заданиями, направленными на проверку творческих способностей и умения применять имеющиеся знания в ходе решения прикладных задач в области электроэнергетики.

Победители и призеры первого этапа Олимпиады смогут принять участие в финальном этапе Олимпиады школьников «Надежда энергетики», организаторами которой являются Московский, Ивановский, Казанский энергетические и Сибирский федеральный университет.

После проведения второго этапа будут определены победители и призеры Олимпиады, которые смогут стать участниками Энергетической проектной смены ПАО «Россети» на площадке одного из всероссийских детских оздоровительных центров. Энергетическая проектная смена организуется для школьников, показавших лучшие результаты в рамках Всероссийской олимпиады школьников ПАО «Россети» и Всероссийского форума научной молодежи «Шаг в будущее», а также получивших соответствующие сертификаты школьников - участников секции «Технологии энергии» финальных мероприятий Всероссийского форума профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ».

Всю информацию, касающуюся проведения Олимпиады, можно узнать на сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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