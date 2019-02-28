2019-02-28T15:54:21+03:00
Экономика

Работник Брянскэнерго вошел в число лучших уполномоченных по охране труда МРСК Центра

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Филиал ПАО "МРСК Центра"-"Брянскэнерго"Филиал ПАО "МРСК Центра"-"Брянскэнерго"
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Электромонтер оперативно-выездной бригады Красногорского района электрических сетей (РЭС) филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» Александр Хандожко занял второе место в смотре-конкурсе «Лучший уполномоченный по охране труда», проводившемся среди первичных профсоюзных организаций МРСК Центра по итогам работы в 2018 году.

В качестве основных критериев, которыми руководствовались члены жюри при выборе победителей были: количество выданных уполномоченным предписаний по охране труда, число и качество предложенных им мероприятий по устранению выявленных несоответствий. Александр Хандожко в течение прошлого года провел 36 проверок соблюдения правил охраны труда на производстве, в ходе которых выявил 36 нарушений, и внес 53 предложения, направленных на улучшение состояния условий труда и безопасности рабочих мест. По итогам конкурса он набрал 516 баллов, уступив лишь представителю Белгородэнерго Сергею Шопинскому - 1279 баллов. Третье место занял работник Тамбовэнерго Евгений Денисов - 299 баллов .

Александр Хандожко работает в энергетической отрасли более 26 лет. В смотре - конкурсе впервые принял участие. Его характеризуют как высококвалифицированного работника, ответственно относящегося к выполнению порученных ему заданий.

Уполномоченный по охране труда является представителем профсоюзного комитета организации в трудовом коллективе. Он осуществляет общественный контроль за соблюдением прав и законных интересов работников в области охраны труда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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