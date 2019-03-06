В Брянске 24 марта пройдет голосование за ремонт парков и скверов

В Брянске в воскресенье, 24 марта, пройдет окончательное голосование за ремонт парков и скверов. Свой голос можно отдать на 22 избирательных участках. Они будут работать во всех районах. Взрослые жители города должны предъявить паспорт. Молодые люди от 14 до 18 лет могут проголосовать в присутствии родителей.

В списке общественных территорий для ремонта остались 26 парков и скверов. На предварительном голосовании ни один из них не набрал меньше 100 голосов, поэтому на выбор горожанам предложили весь список. Голоса подсчитают уже на следующий день, говорят в пресс-службе Брянской городской администрации. Победителей определят простым большинством голосов.

Где можно будет проголосовать:

ВОЛОДАРСКИЙ РАЙОН:

- ГДК имени Д.Е. Кравцова, ул. Профсоюзов, 24

- ГДК имени А.М. Горького, ул. Никитина, 19

- Средняя общеобразовательная школа №64, ул. Есенина, 20

- ГДК Володарского района, ул. Тельмана, 78

БЕЖИЦКИЙ РАЙОН:

- Брянский областной методический центр «Народное творчество», ул. Майской Стачки, 6

- ГДК имени Д.Н. Медведева, ул. Клинцовская, 60

- ДК п. Радица-Крыловка, ул. Комсомольская, д. 2

- Филиал «ГДК имени Д.Н. Медведева», пос. Октябрьский, ул. Мало-Озёрная, 1

- Филиал «ГДК им. Д.Н. Медведева», пос. Бежичи, ул. Делегатская, 72

- Детская школа искусств №1 имени Т.П. Николаевой, ул. Брянской Пролетарской дивизии, 13

- Филиал «Детской школы искусств №1 имени Т.П. Николаевой», ул. Федюнинского, 1

- Библиотека №6, пос. Бордовичи, ул. Ильича, д. 4

- Центр внешкольной работы г. Брянска, ул. Клубная, 5

- Детский клуб «Юность», ул. Почтовая, 110

СОВЕТСКИЙ РАЙОН:

- Брянский государственный инженерно-технологический университет, пр-т Ленина, 26

- Брянский строительный колледж имени профессора Н.Е. Жуковского, пр. Ленина, 7

- Гимназия №6, ул. Брянского Фронта, д. 16, корп. 1

- Средняя общеобразовательная школа №59, пр-т Станке Димитрова, д. 73

ФОКИНСКИЙ РАЙОН:

- ДК пос. Белые Берега, ул. Ленина, д. 17

- Лицей № 27 имени Героя Советского Союза И.Е. Кустова, пр-т Московский, д. 64

- Средняя общеобразовательная школа №28, пр-т Московский, д. 88-а

- Средняя общеобразовательная школа №36 имени Г.Л. Юдина, ул. Ермакова, д. 30

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