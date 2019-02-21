2019-02-21T14:17:02+03:00
Происшествия

В Брянской области за решетку отправится участник банды, торговавшей наркотиками

Крупные партии марихуаны и гашиша привозили из Испании
Марина АНТОНОВА
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Уголовные дела в отношении других участников банды еще расследуют.Уголовные дела в отношении других участников банды еще расследуют.Фото: Иван ВИСЛОВ
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В Брянской области за решетку отправили участника преступной банды, которая торговала крупными партиями наркотиков из-за границы. 31-летнего гражданина Молдавии признали винновым по уголовному делу по статьям «Участие в преступном сообществе», «Покушение на незаконный сбыт наркотического средства, совершенное организованной группой в крупном и особо крупном размерах» и «Контрабанда наркотиков». Обвиняемый во время следствия заключил соглашение о сотрудничестве. Молдаванин получил семь лет колонии строгого режима.

- В суде установили, что фигурант уголовного дела с 2014 до марта 2017 года был участником преступного сообщества, существующего с 2012 года, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Граждане Украины, Молдавии, Испании и России поставляли из Испании в нашу страну крупные партии гашиша и марихуаны. При этом других легальных доходов участники не имели.

8 марта 2017 года через пункт пропуска «Троебортное» в Севском районе перевезли 122 килограмма гашиша. Часть наркотика передали фигуранту уголовного дела из Молдавии. В этот же день подельников задержали полицейские. В гараже, который арендовал молдаванин, нашли еще 70 килограммов гашиша.

Кроме того, в суде установили еще один факт передачи наркотиков для продажи. Обвиняемый передал в ноябре 2016 года в Московской области 511 грамм гашиша соучастнику. Последнего задержали с наркотиками, остальную часть партии нашли по месту жительства задержанного. В квартире и машине нашли два килограмма марихуаны. Выяснилось, что наркотики передали участники преступного сообщества, в том числе и судимый в Севске гражданин Молдавии.

Уголовные дела в отношении других участников банды еще расследуют. Некоторые из них уже предстали перед судом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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